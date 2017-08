Horn mit Beschwerden und Europa-Wunschgegner

Timo Horn vom 1. FC Köln hat am Mittwoch individuell trainiert

Das Training am Mittwoch musste Effzeh-Keeper Timo Horn aufgrund kleinerer Beschwerden abbrechen. Trainer Peter Stöger gab jedoch direkt Entwarnung. Unterdessen hofft Horn für die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase auf einen prominenten Gegner.

"Gegen den FC Arsenal zu spielen wäre schon ein Highlight für mich. Ich finde sie als Verein einfach sehr interessant. Als kleiner Junge war ich schon immer ein bisschen Fan von Arsenal", bekannte Kölns Schlussmann Horn im vereinseigenen Interview: "In England ist das mein Lieblingsverein."

Nach dem überraschenden Platz fünf in der vergangenen Bundesliga-Saison freut sich der 1. FC Köln nun auf das internationale Geschäft. Am Freitag gibt es endlich Gewissheit über die kommenden Gegner, wenn die Auslosung der Gruppenphase in der Europa League stattfindet.

Einsatz am Freitag nicht in Gefahr

Vorerst muss Timo Horn jedoch das Augenmerk auf das Training beim Bundesligisten legen. Die Einheit am Mittwoch konnte der 24-Jährige nicht wie gewünscht absolvieren. Horn habe ein individuelles Training absolviert, ließ der Klub verlauten. Trainer Stöger bestätigte gegen über "Geissblog.koeln", dass der Torhüter allerdings schon am Donnerstag beim Training wieder mitwirken könne.

Ein Einsatz am Freitag bei der Partie gegen den Hamburger SV (20:30 Uhr) ist damit nicht gefährdet. Das erste Heimspiel will sich Horn ohnehin nicht nehmen lassen, für den der Start in Köln "immer ein Highlight" sei: "Es ist für mich als Kölner nochmal ein anderes Gefühl einzulaufen, weil man sich mit der Hymne und dem Drumherum identifizieren kann und damit groß geworden ist."