BVB-Flirt Cornet auf dem Weg nach Rom?

Bald ein Giallorossi? Maxwel Cornet von Olympique Lyon

Sollte Ousmane Dembélé Borussia Dortmund in diesem Sommer noch verlassen, hat der Revierklub bereits "Vorstellungen" über einen möglichen Ersatz, erklärte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am vergangenen Wochenende auf "Sky". Eine Option könnte sich nun jedoch schon zerschlagen haben.

Maxwel Cornet von Olympique Lyon wurde zuletzt als vielversprechender Ersatz für den abwanderungswilligen Dembélé gehandelt. Der 20-Jährige Außenstürmer zählt seit 2015 zum Aufgebot der Lyoner, bei denen er seither in 98 Pflichtspielen 22 Treffer und sechs Vorlagen beisteuern konnte.

Die Zeichen verdichten sich allerdings nun, dass der Ivorer den Gang in eine andere Liga nimmt. Wie Cornets Berater Emmanuel De Kerchove dem italienischen Portal "LaRoma24.it" bestätigte, hat es bereits erste Gespräche mit dem italienischen Spitzenklub AS Rom gegeben. "Ich hatte Kontakt mit Monchi (Sportdirektor AS Rom, Anm. d. Red.)", so der Agent.

Seiner Einschätzung nach könnte Cornets Abschied aus Lyon schon "in den nächsten Tagen" besiegelt sein. Rom habe allerdings das Angebot noch nicht formal eingereicht: "Bisher hat es nur eine Anfrage gegeben", so De Kerchove weiter. Sollte AS Rom im Rennen um Cornet ernst machen, müsste sich der BVB wohl nach einer anderen Alternative umsehen.