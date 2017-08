Hoeneß: Bis zu 40 Mio. für neue Talente

Uli Hoeneß ist stolz auf die neue Jugendakademie des FC Bayern

Mit einer weitreichenden Reform des Scouting-Systems will Rekordmeister FC Bayern München künftig in Sachen Nachwuchsarbeit wieder deutlich an Stärke gewinnen.

So verriet Vereinspräsident Uli Hoeneß zuletzt, wie die Neuaufstellung im Nachwuchsbereich vonstatten gehen soll. Große Entscheidungskompetenz in diesem Bereich hat demnach der neue Sportdirektor Hasan Salihamidžić: "Er wird sich um die Organisation dieses Bereiches kümmern. Er schlägt dafür die richtigen Leute vor, dann wird es umgesetzt", zitiert der "kicker" den Bayern-Boss.

Nach der Eröffnung der neuen Jugendakademie, für die der deutsche Serienmeister rund 70 Million Euro in die Hand nahm, hält Uli Hoeneß auch große Investitionen in junges, talentiertes Personal in der mittelfristigen Zukunft für durchaus denkbar.

Ausgaben in jugendliches Spielerpersonal in Höhe von 30 bis 40 Millionen Euro für sechs bis acht junge Spieler ab 16 Jahren stünden bei Bedarf bereit. Hoeneß formulierte dabei die Erwartungshaltung, dass "dann ein, zwei Spieler dabei sein müssten, die man später in der ersten Mannschaft wiederfindet".