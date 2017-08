Nach Pannen: Wird der Videobeweis ausgesetzt?

Findet der zweite Spieltag der Bundesliga ohne technische Unterstützung statt?

Der Einsatz des Videobeweises am zweiten Spieltag der Bundesliga ist anscheinend weiter unsicher.

Nach den Pannen am Auftakt-Wochenende seien auch bei weiteren Tests in dieser Woche technische Fehler aufgetreten, berichtete die "Bild".

Sollten abschließende Prüfungen nicht fehlerfrei verlaufen, könnte das technische Hilfsmittel vorerst nicht mehr zum Einsatz kommen. Projektleiter Hellmut Krug hatte bereits zu Wochenbeginn gesagt: "Wir können nicht Wochen und Wochen so weitermachen. Vor allem für Schiedsrichter ist das unzumutbar."

Am ersten Spieltag konnte der neue Videoassistent in einigen Spielen nur teilweise oder gar nicht eingesetzt werden. Zudem stand die zur Unterstützung bei Abseitsentscheidungen vorgesehene kalibrierte Hilfslinie in den Samstagspielen nicht zur Verfügung. Die Ursache der Probleme ist offiziell noch nicht bekannt. Die zunächst von Krug vermuteten Probleme mit den Glasfaserverbindungen seien jedoch ausgeschlossen worden, berichtete der "kicker".

Über die von der Deutschen Fußball Liga für diese Woche angekündigten Gespräche mit der Geschäftsführung des Dienstleiters Hawkeye äußerten sich beide Seiten bisher nicht. Ein schneller Wechsel des Anbieters sei jedoch nach Ansicht von Projektchef Krug nicht möglich, hieß es im "Kicker".