Diekmeier lässt Zukunft beim HSV offen

Dennis Diekmeier (re.) möchte (vorerst) kein Tor für den HSV schießen

Bereits seit der Saison 2010/2011 spielt Dennis Diekmeier beim Hamburger SV. Im kommenden Sommer läuft der Vertrag des 27-Jährigen aus. Doch der Verteidiger lässt seine Zukunft bislang offen.

"Das ist im Moment kein Thema für mich", erklärte Diekmeier gegenüber der "Hamburger Morgenpost" und fügte an: "Fest steht: Ich bin und war immer glücklich, für den HSV zu spielen. Der Verein hat meine Karriere geprägt. Ich habe den Schritt nach Hamburg nie bereut, werde mich immer für den Verein zerreißen."

Deshalb möchte sich der dreifache Familienvater im Laufe der Saison mit den Verantwortlichen des HSV zusammensetzen und über die Zukunft sprechen. "Momentan sind wir noch in der aktiven Transferzeit, da sind andere Dinge wichtiger", stellte sich der 27-Jährige in den Hintergrund.

In seiner langen Dienstzeit beim Nordklub hat Diekmeier nicht nur jede Menge Trainerwechsel miterlebt, sondern auch allerlei Missstimmung im Umfeld. "Ich kenne es aus den letzten Jahren, dass hier schnell viel Unruhe entsteht. Das Ziel muss es immer sein, dass die Unruhe von außen nicht an die Mannschaft herangetragen wird. Das hat das Trainerteam bislang gut hinbekommen", lobte der Defensivmann Coach Markus Gisdol und Co. ausdrücklich.

Auftaktsieg gegen Augsburg hat geholfen

"Zur aktuellen Stimmung im Team kann ich nur sagen, dass sie gut ist. Wir haben in der letzten Saison gezeigt, was wir mit einer großen Geschlossenheit schaffen können", betonte Diekmeier: "Dieser Zusammenhalt ist entscheidend. Natürlich hilft es auch, dass wir jetzt mal mit einem Sieg in die Liga gestartet sind."

Die Sehnsucht nach einer unaufgeregten Saison ist groß: "Konstanz in allen Bereichen ist unser Ziel. Wir wollen eine Festung im Volkspark haben und alle lange zusammenarbeiten."