Zorc: Keine Dembélé-Frist für Barça - bleibt Durm?

BVB-Sportdirektor Zorc hat sich zu Dembélé und Durm geäußert

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat es als "Spekulation" bezeichnet, dass der Bundesligist dem FC Barcelona im Werben um BVB-Offensivmann Ousmane Dembélé eine Frist bis zu diesem Sonntag (27. August) gesetzt habe.

"Ich weise nur darauf hin, dass wir nicht bis zum letzten Transfertag warten", sagte Zorc den "Ruhr Nachrichten".

Dass der BVB nicht bis zum Fristablauf am 31. August warten will, könnte damit zusammenhängen, dass der Champions-League-Starter im Fall eines Dembélé-Wechsels zu Barça noch einen Ersatz für den 20 Jahre alten Franzosen verpflichten möchte.

Im Gespräch ist eine Ablösesumme von etwa 140 Millionen Euro, die von den Katalanen an den BVB gezahlt werden soll.

Durm muss wohl bleiben

Außerdem äußerte sich Zorc zum scheinbar schon fixen Transfer von Erik Durm zum VfB Stuttgart. Der Wechsel droht zu platzen. "Ich gehe davon aus, dass Erik bei uns bleibt", sagte der Manager.

Der 25-Jährige hatte sich vergangene Woche bereits von seinen Mannschaftskollegen in Dortmund verabschiedet. Verschiedene Medien berichteten in den vergangenen Tagen aber, dass die Ärzte in Stuttgart Bedenken und keine uneingeschränkte Kaufempfehlung ausgesprochen hätten.

Durm verpasste mit Hüftproblemen große Teile der Vorbereitung in Dortmund. Offizielle Aussagen vom VfB gibt es zu dem Thema nicht.