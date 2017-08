Rudy: "Lieber unterschätzt als überschätzt"

Sebastian Rudy ist eine Größe im Mittelfeld des FC Bayern

Sebastian Rudy hat beim FC Bayern München einen rasanten Aufstieg erlebt. Der Neuzugang der TSG 1899 Hoffenheim ist trotz aller Unkenrufe fest integriert im Mittelfeld des deutschen Rekordmeisters und glänzte im ersten Bundesliga-Spiel sofort mit einer Tor-Vorlage.

Dass er aufgrund seines ablösefreien Wechsels schon als "Schnäppchen-Stratege" bezeichnet wurde, interessiert den 27-Jährigen nicht. "Das kann ich nicht beeinflussen. Mein Vertrag ist eben ausgelaufen. Aber es müssen ja nicht immer Millionen-Transfers sein", erklärte Rudy gegenüber dem "Merkur" und fügte an: "Ich denke, dass es auch ein Vorteil ist. Lieber unterschätzt als überschätzt. Wenn man dann nämlich aus dem Windschatten rauskommt und nicht so im Fokus steht, kann man in Ruhe seinen Job erledigen."

In jungen Jahren sei er Leverkusen-Fan gewesen, habe Bernd Schneider als großes Vorbild gehabt. In München wird er jedoch eher mit Xabi Alonso verglichen, was Rudy ein wenig nervt: "Die Öffentlichkeit sucht einen Nachfolger für ihn. Trotzdem denke ich, dass wir zwei unterschiedliche Typen sind. Ich versuche, meine Spielweise durchzubringen – und nicht Alonso nachzueifern."

Im Gegenteil: Gern hätte der Mittelfeldmann mit seinem Vorgänger zusammen gespielt. "Von so einem Spieler hätte man noch viel lernen können. Leider geht das nicht mehr. Aber es gibt hier noch genügend sehr gute Spieler, von denen man lernen kann."

"Habe nicht auf die WM geschaut"

Rudy selbst ist stolz auf seinen so genannten "Autopiloten", der ihm bei der schnellen Ballverteilung hilft. In München müsse er sich in dieser Hinsicht gar nicht großartig umstellen: "Ich denke, Bayern hat mich geholt, weil ich so spiele, wie ich spiele. Ich soll meinen Stil beibehalten. Und ich denke, er passt hier auch gut rein."

Der deutsche Rekordmeister sei allerdings kein Faktor gewesen, um mit größerer Wahrscheinlichkeit in den WM-Kader für das kommende Jahr zu rutschen: "Ich wusste, wenn ich mich persönlich verbessere, stehen meine Chancen gut – egal, wo ich spiele. Von daher habe ich nicht auf die WM geschaut. Ich sehe bei meiner Entscheidung für die Bayern eher den Vorteil als das Risiko. In den ersten Wochen konnte ich jetzt bereits zeigen, dass auf mich Verlass ist, dass ich mich zeigen möchte, dass ich hier mithalten kann."