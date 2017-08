Dembélé-Theater verleiht BVB-Aktie weiter Flügel

Treibt die BVB-Aktie in die Höhe: Ousmane Dembélé

Dank der weiter anhaltenden Spekulationen um einen Transfer von Flügelstürmer Ousmane Dembélé zum FC Barcelona befindet sich die Aktie des Bundesligisten Borussia Dortmund unverändert im Steilflug.

Das Papier kletterte am Donnerstagmittag im Xetra-Handel auf über 7,30 Euro und hat damit seinen Wert seit Anfang August um mehr als 20 Prozent gesteigert. So hoch wurde die Aktie zuletzt am 5. September 2001 notiert.

Der Ausgabepreis der Aktie des einzigen börsennotierten deutschen Fußballvereins betrug am 31. Oktober 2000 elf Euro. Danach fiel das Papier ins Bodenlose. In den Jahren 2008, 2009 und 2010 war der Anteilsschein zwischenzeitlich sogar zu einem Pennystock verkümmert, also weniger als einen Euro wert.

Seit 2011 jedoch befindet sich die Aktie wieder im steten Aufwind.