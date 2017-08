Bestätigt! Dembélé nicht im Frankreich-Kader

Nicht im Kader der Équipe Tricolore: Ousmane Dembélé

Bereits am Mittwoch kamen Gerüchte auf, nun ist es bestätigt: Borussia Dortmunds suspendierter Jungstar Ousmane Dembélé steht nicht im Kader der französischen Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande (31. August) und Luxemburg (3. September).

Trainer Didier Deschamps verzichtete auf den 20-Jährigen, der seinen Wechsel zum FC Barcelona forcieren will. Dembélé war vor zwei Wochen ohne Abmeldung nicht zum BVB-Training erschienen und ist bis auf Weiteres ausgeschlossen. Aus diesem Grund fehlt ihm wohl auch die passende Fitness und Spielpraxis.

Deschamps nominierte das Duo Corentin Tolisso/Kingsley Coman vom deutschen Rekordmeister Bayern München.

Mbappé darf mit

Auch Stürmer Kylian Mbappé (18/AS Monaco), der heftig von Paris Saint-Germain umworben wird, steht im Kader des Vize-Europameisters.

Dabei wurde der 18-Jährige zuletzt von seinem Trainer Leonardo Jardim bei der AS Monaco nicht berücksichtigt. In der Ligue 1 setzte Jardim seinen Außenstürmer einzig am ersten Spieltag gegen Toulouse ein. In den folgenden zwei Spielen saß Mbappé entweder 90 Minuten auf der Bank oder stand gar nicht erst im Kader.