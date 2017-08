Dembélé weg? Watzke "kann es nicht bestätigen"

Hans-Joachim Watzke hat einmal mehr zum Thema Dembélé Stellung bezogen

Ousmane Dembélé und sein möglicher Wechsel zum FC Barcelona ist auch in Monaco omnipräsent. Dort wartet der BVB auf die Auslosung der Gruppenphase der Champions League. Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat kurz vor der Auslosung erneut Stellung zum Deal bezogen.

Schließlich hatte die französische Sportzeitung "L'Équipe" am Donnerstag verkündet, dass sich der FC Barcelona und Borussia Dortmund auf eine Ablösesumme für den 20 Jahre alten Franzosen geeinigt hätten. 140 Millionen Euro soll das Gesamtpaket schwer sein, dass Barça letztendlich an den Revierklub überweist.

Auch die "Bild" informierte am Donnerstagnachmittag über die Einigung der beiden Champions-League-Teilnehmer im Dembélé-Poker. Demnach streicht der BVB bis zu 150 Millionen Euro ein: 120 Millionen Euro werden als Fixsumme überwiesen, weitere 30 Millionen sind prämiengebunden. Wie das Boulevardblatt erfahren haben soll, wird BVB-Chef Hans-Joachim Watzke den Transfer am Freitag um 12:00 Uhr offiziell auf der Bilanzpressekonferenz der Schwarzgelben verkünden.

Watzke selbst äußerte sich gegenüber "Sky" zu den Gerüchten und stellte klar: "Ich kann es nicht bestätigen." Dabei konnte sich der Geschäftsführer nicht verkneifen, einen kleinen Seitenhieb in Richtung der französischen Zeitung zu senden. "Die 'L'Équipe' hat in den letzten Tagen viel Blödsinn geschrieben", so Watzke.

Dem Bericht zufolge habe es vor der Auslosungs-Zeremonie in Monaco ein klärendes Treffen mit den Verantwortlichen der Katalanen gegeben. Auch die "Bild" berichtete, dass der Durchbruch in den Gesprächen in Monaco erfolgte. "Das werde ich nicht kommentieren", so der 58-Jährige und fügte an: "Aber wir sehen uns ja gleich." Schließlich sind auch die Chefs des FC Barcelona bei der UEFA-Veranstaltung zugegen.