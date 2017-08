FCB gegen Neymar - BVB erwischt harte Gruppe

Bayern und der BVB treffen in der Champions League auf hochkarätige Gegner

Der deutsche Meister Bayern München und Borussia Dortmund haben bei der Auslosung der Gruppenphase für die Champions League hochkarätige Gegner erwischt. Vizemeister RB Leipzig hatte bei seinem Debüt Losglück.

Die Münchner treffen in der Gruppe B auf Paris Saint-Germain mit Rekordeinkauf Neymar, den belgischen Meister RSC Anderlecht und Celtic Glasgow.

Der BVB bekommt es mit seinem neuen Coach Peter Bosz in der ungleich schwierigeren Gruppe H mit Titelverteidiger Real Madrid, dem englischen Vizemeister Tottenham Hotspur und APOEL Nikosia zu tun.

Leipzig muss sich bei seiner Europacup-Premiere in der Gruppe G mit AS Monaco, dem FC Porto und Beşiktaş auseinandersetzen.

Die Gruppenphase startet am 12. September und endet am 6. Dezember. Das Finale der Champions League findet am 26. Mai kommenden Jahres im Olympiastadion von Kiew in der Ukraine statt.

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A: Benfica, Manchester United, ZSKA Moskau, FC Basel

Gruppe B: Bayern München, Paris Saint-Germain, RSC Anderlecht, Celtic Glasgow

Gruppe C: FC Chelsea, Atlético Madrid, AS Rom, Qarabağ FK

Gruppe D: Juventus Turin, FC Barcelona, Olympiakos Piräus, Sporting

Gruppe E: Spartak Moskau, FC Sevilla, FC Liverpool, NK Maribor

Gruppe F: Schachtar Donezk, Manchester City, SSC Neapel, Feyenoord Rotterdam

Gruppe G: AS Monaco, FC Porto, Beşiktaş, RB Leipzig

Gruppe H: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, APOEL Nikosia

Der Live-Blog von der Auslosung in Monaco:

+++ 18:52 Uhr +++

Der Neuling ist vom Glück geküsst! RB Leipzig trifft in Gruppe G auf Beşiktaş, Porto und Monaco. Das Achtelfinale sollte für die Roten Bullen absolut drin sein bei dieser Konstellation. Die Bayern bekommen zusätzlich zu PSG und Anderlecht noch Celtic in die Gruppe gelost. Das Ticket für die K.o.-Runde scheint sicher. Dortmund bekommt als dritten Gegner APOEL Nikosia zugelost. Da sind Real und die Spurs natürlich schon ganz andere Kaliber.

Qarabağ FK spielt in Gruppe C gegen Chelsea, Atlético und die Roma. Feyenoord Rotterdam trifft in Gruppe F auf Donezk, ManCity und Neapel. Sporting komplettiert Gruppe D mit Olympiakos Piräus, Juve und Barcelona. ZSKA Moskau wird in Gruppe A mit Basel, Benfica und ManUnited gelost, Maribor in die Gruppe E mit Spartak Moskau, Sevilla und Liverpool.

+++ 18:44 Uhr +++

Cristiano Ronaldo sichert sich die Auszeichnung als bester Stürmer der Vorsaison - das ist natürlich absolut alternativlos. "Ich mag es erfolgreich zu sein, Pokale zu sammeln, Titel zu holen. Das motiviert mich immer wieder", erklärt der Portugiese sein Erfolgsgeheimnis.

+++ 18:37 Uhr +++

Bayern im Los-Glück! Der RSC Anderlecht wird den Münchnern aus Topf 3 zugelost, das ist natürlich absolut machbar. Der BVB jedoch bekommt den nächsten vermeintlichen Hammer-Gegner! Tottenham Hotspur wird in die Gruppe H der Schwarzgelben gelost. Der FC Basel fordert in Gruppe A Benfica und Manchester United, Beşiktaş in Gruppe G Porto und Monaco. Klopps FC Liverpool trifft in Gruppe E auf Sevilla und Spartak Moskau. AS Rom spielt in Gruppe C gegen Chelsea und Atlético, Olympiakos Piräus in der Gruppe D mit Juve und Barcelona. Die Gruppe F mit Donezk und ManCity darf sich auf SSC Neapel freuen.

+++ 18:35 Uhr +++

Mittelfeldspieler der Saison 2016/2017 ist Luka Modrić. Der Real-Star übertrumpft unter anderem seinen Teamkollegen Toni Kroos - sicherlich eine diskussionswürdige Entscheidung der UEFA.

+++ 18:28 Uhr +++

Kracher-Lose für die Bayern und den BVB! Für den Rekordmeister geht in der Gruppe B gegen Paris Saint-Germain und den neuen Superstar Neymar, Dortmund duelliert sich einmal mehr mit Real Madrid in Gruppe H. Die weiteren Konstellationen nach Topf 2: Der FC Porto trifft in Gruppe G auf Monaco, Atlético Madrid in Gruppe C auf Chelsea. In der Gruppe A gibt es das Duell zwischen Manchester United und Benfica, in der Gruppe F trifft Manchester City auf Donezk. Spartak Moskau fordert in Gruppe E den FC Sevilla. Damit finden sich in der Gruppe D Juventus und der FC Barcelona wieder - ebenfalls spannend!

+++ 18:26 Uhr +++

Sergio Ramos von Real Madrid sackt nun die Auszeichnung als bester Abwehrspieler der Vorsaison in der Königsklasse ein - und spricht auf Nachfrage schon vom dritten Titel in Folge. Zuzutrauen wäre es den Königlichen.

+++ 18:25 Uhr +++

Puh, spannend ist das (noch) nicht... Bayern startet in der Gruppe B! Die restlichen Gruppenköpfe: Spartak Moskau ist in Gruppe E, Chelsea führt Gruppe C an, Benfica Gruppe A, in Gruppe F befindet sich Schachtar Donezk, AS Monaco in Gruppe G, Real Madrid startet in Gruppe H, Juventus muss in die Gruppe D.

+++ 18:15 Uhr +++

Das Prozedere wird erklärt. Danach werden die acht Gruppenköpfe zugelost. Bayern ist also gleich dran, zudem sind Real Madrid, Chelsea, Juventus Turin, Benfica, AS Monaco, Spartak Moskau und Schachtar Donezk in Topf 1.

+++ 18:12 Uhr +++

Als bester Torwart der Vorsaison wird, wie sollte es auch anders sein, Keeper-Legende Gigi Buffon ausgezeichnet. "Ich bin sehr stolz auf diese Auszeichnung - und das in meinem Alter!", freut sich der Juve-Schlussmann, der auch in diesem Jahr wieder Anlauf auf seinen ersten Henkelpott nehmen will. Im letzten Jahr war für Buffon und die Alte Dame ja bekanntlich erst im Finale Endstation.

+++ 18:10 Uhr +++

Und die nächste Legende entert die Bühne: Andriy Shevchenko fungiert als Botschafter des Finals im kommenden Jahr in Kiew. Der frühere Weltklasse-Angreifer (48 Tore in 100 Champions-League-Partien) wird genau wie Totti gleich auch an die Loskugeln gehen.

+++ 18:08 Uhr +++

Totti ist nun auf der Bühne und nimmt den President's Award entgegen. UEFA-Präsident Aleksander Čeferin lobt den Stürmer als "fantastischen Spieler, Idol für Tausende und Tausende von Kindern." Der Italiener muss allerdings auch noch ran und später beim Ziehen der Lose helfen.

+++ 18:07 Uhr +++

Klar, die Star-Dichte in Monaco ist unheimlich hoch. Cristiano Ronaldo und Lionel Messi sind beispielsweise beide da und spekulieren auf den Titel als Europas Fußballer des Jahres.

+++ 18:00 Uhr +++

UEFA-Kommunikationschef Pedro Pinto und die englische Journalistin Reshmin Chowdhury begrüßen die Gäste im Grimaldi Forum. Zwischen den Ziehungen der einzelnen Töpfe werden einige Auszeichnungen vergeben. Zunächst die für den besten Torwart, Abwehrspieler, Mittelfeldspieler und Stürmer der Vorsaison in der Königsklasse. Später werden noch Europas Fußballer des Jahres sowie Europas Fußballerin des Jahres gekürt. Zu Beginn der Zeremonie bekommt allerdings erst einmal Roma-Legende Franceso Totti den UEFA President's Award für sein fußballerisches Lebenswerk.

+++ 17:58 Uhr +++

Eine besondere Bedeutung hat das Auslosungs-Event in Monaco heute für den BVB. Die Dortmunder sind nicht nur gespannt darauf, welche Gegner sie in der Gruppenphase der Königsklasse erwarten. Es kommt am Rande der Ziehung wohl auch zu neuen Verhandlungen mit den Verantwortlichen des FC Barcelona in Sachen Ousmane Dembélé. Auch das streikende und suspendierte Super-Talent soll sich Medienberichten zufolge derzeit im Fürstentum aufhalten.

+++ 17:56 Uhr +++

Viele Experten halten den Kreis der Favoriten in diesem Jahr für größer als zuletzt. "Paris Saint-Germain ist sicherlich stärker als letzte Saison, denn sie haben jetzt Neymar. Auch darum wird es schwieriger in dieser Saison, die Champions League zu gewinnen", sagt auch Bayern-Trainer Carlo Ancelotti. "Hinzu kommen die englischen Klubs, die letzte Saison nicht dabei waren, wie Manchester United oder Chelsea."

+++ 17:52 Uhr +++

Alle vier Los-Töpfe im Überblick:

Topf 1: Real Madrid (Titelverteidiger), Bayern München, FC Chelsea, Juventus Turin, Benfica, AS Monaco, Spartak Moskau, Schachtar Donezk

Topf 2: FC Barcelona, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, FC Sevilla, Manchester City, FC Porto, Manchester United

Topf 3: SSC Neapel, Tottenham Hotspur, FC Basel, Olympiakos Piräus, RSC Anderlecht, AS Rom, Beşiktaş, FC Liverpool

Topf 4: Feyenoord Rotterdam, NK Maribor, RB Leipzig, Celtic Glasgow, ZSKA Moskau, APOEL Nikosia, Qarabağ FK, Sporting

+++ 17:48 Uhr +++

Rein theoretisch könnten die gesetzten Bayern eine Hammergruppe mit Barcelona und Tottenham bekommen, der BVB könnte zum Beispiel auf Real Madrid und den FC Liverpool treffen. Europa-Debütant RB Leipzig, in Topf 4 einsortiert, darf sich ohnehin aller Voraussicht nach auf einige große Namen freuen.

+++ 17:45 Uhr +++

Doch zurück zur Champions League: Seit der Saison 2015/16 bilden nicht mehr die acht Teams mit dem besten UEFA-Koeffizienten Topf 1, sondern der Titelverteidiger und die Meister der sieben bestplatzierten Länder. Auch deswegen drohen dem Bundesliga-Trio happige Gruppengegner.

+++ 17:40 Uhr +++

Nicht in die vier Los-Töpfe der Königsklasse geschafft hat es ja bekanntlich 1899 Hoffenheim. Die Kraichgauer waren in den beiden Playoff-Partien gegen Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool letztlich chancenlos. Jetzt tritt das Team von Trainer-Shootingstar Julian Nagelsmann "nur" in der Europa League an. Auslosung für den "kleinen" Europapokal, in dem auch Hertha BSC und der 1. FC Köln antreten, ist am morgigen Freitag um 13:00 Uhr, ebenfalls in Monaco.

+++ 17:36 Uhr +++

Herzlich willkommen zur Auslosung der Gruppenphase der Champions League! Wir begleiten das Geschehen in Monaco in unserem Live-Blog. Die große Frage lautet natürlich: Welche Gegner werden den deutschen Teams Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig zugelost?