CL-Auslosung: "Das ist die schwerste Gruppe"

Peter Bosz (l.) und Michael Zorc vom BVB freuen sich auf die Gruppenspiele der Königsklasse

Bayern München trifft in der Champions League unter anderem auf Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund bekommt es mit Real Madrid und Tottenham Hotspur zu tun. Beide Klubs stehen also vor reichlich schweren Aufgaben. Neuling RB Leipzig freut sich unterdessen auf die AS Monaco. Die Stimmen.

Bayern München

Carlo Ancelotti (Trainer): "Eine aufregende Gruppe mit tollen Teams und Paris an der Spitze. Das ist schon eine schöne Geschichte für mich, auf meinen ehemaligen Klub zu treffen. Celtic bekommt, wie jeder weiß, unglaubliche Unterstützung durch seine Fans. Und auch Anderlecht ist als belgischer Meister nicht zu unterschätzen. Insgesamt drei unterschiedliche, aber schwere Gegner."

Hasan Salihamidžić (Sportdirektor): "Paris ist ein spektakulärer Gegner, der Klub mit dem größten Namen. Ich freue mich sehr. Gegen Celtic habe ich selbst gespielt 2003, das war das lauteste Stadion, das ich jemals erlebt habe. Und auch in Anderlecht habe ich gespielt, dort herrscht auch eine gute Stimmung und lautstarke Unterstützung. Der größte Fehler wäre sie zu unterschätzen. Wir müssen uns auf alle Gegner gut vorbereiten, um die Gruppe gut zu überstehen."

Manuel Neuer: "Die Auslosung ist sehr interessant. Paris ist natürlich der Kracher. Ich habe noch nie gegen PSG gespielt und freue mich auf diesen Vergleich. Auch auf Celtic treffe ich zum ersten Mal. Der Celtic Park ist bekannt für seine überragende Stimmung. Dieses Los freut mich auch für die Fans. Anderlecht ist ein unangenehmer Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Sie konnten schon das eine oder andere Mal große Namen ärgern. Dafür müssen wir gewappnet sein."

Corentin Tolisso: "Ich finde, wir haben eine sehr schöne Gruppe zugelost bekommen. Vor allem PSG wird natürlich eine große Herausforderung. Sie haben sich im Sommer sehr sehr gut verstärkt mit Neymar und Dani Alves. Das werden sicherlich zwei große Spiele. Am Ende müssen wir aber die Spiele gegen Anderlecht und Glasgow gewinnen, was machbar ist. In Paris freue ich mich natürlich sehr auf ein Wiedersehen mit meinen Nationalmannschaftskollegen Alphonse Aréola und Adrien Rabiot."

Borussia Dortmund

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer): "Das ist die schwerste Gruppe, aber auch herausfordernd. In solchen Gruppen werden Helden gemacht. Wir gehen es an."

Peter Bosz (Trainer): "Für mich wird es das erste Mal im Bernabéu sein, für die meisten anderen wird es sich aber sehr vertraut anfühlen. Gegen Tottenham habe ich mit Feyenoord erfolgreich gespielt. Nikosia rundet eine insgesamt schwierige Gruppe ab!"

Michael Zorc (Sportdirektor): Das ist eine herausfordernde Gruppe für den BVB. Real ist klarer Favorit, ich sehe uns mit Tottenham auf Augenhöhe!"

Marcel Schmelzer: "Ich denke, dass wir trotzdem unsere Ziele weiter beibehalten werden und sagen, dass wir die Gruppe überstehen wollen. Auch, wenn es durch die Auslosung ein bisschen schwerer geworden ist, als wir es uns erhofft hatten."

RB Leipzig

Oliver Mintzlaff (Geschäftsführer): "Wir sind nicht unglücklich mit der Gruppe. Wir nehmen sie an und freuen uns darauf, aber wir wissen, dass man keinen Gegner unterschätzen darf. Wir werden uns jetzt mit jedem Gegner beschäftigen, und wenn nötig auch mit der politischen Situation im Land von Beşiktaş Istanbul."

Willi Orban: "Wir treffen auf drei spannende Mannschaften und wir wollen uns in jeder dieser Partien von unseren besten Seite präsentieren."

Dominik Kaiser: "Für mich persönlich ist es ein ganz besonderer Schritt soweit gekommen zu sein. Die Vorfreude ist daher riesengroß."