Höwedes zu Juve: Heidel bezieht Stellung

Verlässt Höwedes seinen FC Schalke?

Benedikt Höwedes hat vom FC Schalke 04 offenbar bereits die Freigabe erhalten, sich einen neuen Verein suchen zu dürfen. Das berichtete die "Bild"-Zeitung am Mittwoch. Nachdem am Donnerstag italienische Medien einen Wechsel zu Juventus Turin als nahezu fix meldeten, hat sich nun S04-Manager Christian Heidel geäußert und Stellung bezogen.

"Gestern war Höwedes bei Inter, heute ist er bei Juve, morgen bei Liverpool", sagte Heidel über die Personalie Benedikt Höwedes gegenüber "Funke Sport" gelassen und erklärte: "Es gibt überhaupt keinen Kontakt zu Juventus Turin. Ich schätze Juventus als seriösen Klub ein. Aber Herr Moratta (Sportdirektor Juventus, Anm. d. Red.) hat mit niemandem von uns gesprochen. Wenn er mit uns über Benedikt reden will, ist das völlig legitim."

Zuvor hatte die italienische Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" vermeldet, der Wechsel des Vorzeige-Profis auf Schalke zum Rekordmeister der Serie A sei bereits beschlossene Sache. Juve-Sportdirektor Giuseppe Marotta habe sich demnach mit Höwedes auf einen Vertrag geeinigt.

Berater: Juve will, Höwedes will

Dass ein Interesse am langjährigen Schalker Kapitän nicht vollends aus der Luft gegriffen ist, bewies der Juventus-Sportdirektor am Rande der Champions-League-Auslosung in Monaco höchstpersönlich. Marotta bestätigte gegenüber "Premium Sport HD": "Er ist ein interessanter Spieler, aber wir müssen noch das Gespräch mit ihm und Schalke 04 führen. Es ist mehr als eine Hypothese."

Höwedes' Berater Volker Struth erklärte unterdessen der "Bild", dass auch sein Klient bereit sei, nach 16 Jahren den Königsblauen den Rücken zu kehren: "Ja, Juve will, Benedikt Höwedes will - wir sind grundsätzlich klar. Jetzt muss auch Schalke wollen."

Höwedes als Bonucci-Ersatz bei der Alten Dame

Der Verteidiger, der unter Neu-Trainer Domenico Tedesco auf Schalke sowohl seine Kapitänsbinde als auch seinen Stammplatz verloren hat, gab sich selbst bis zuletzt bezüglich eines Wechsels bedeckt. Einzig ein Engagement ins Ausland könne sich der Abwehr-Spezialist "vorstellen", so Höwedes zuletzt zu "Funke Sport".

Wie die "Gazzetta" weiter berichtete, war auch Inter Mailand an den Diensten des 44-fachen Nationalspielers interessiert. Bei Juventus soll er die Nachfolge des zum AC Mailand abgewanderten Leonardo Bonucci antreten.