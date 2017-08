Ausgeschieden! Ajax scheitert in den Playoffs

Ajax Amsterdam spielt in dieser Saison nicht mehr international

Das hat sich Ajax Amsterdam anders vorgestellt: Erst das Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation, nun das Aus in der Qualifikation zur Europa League - der Wettbewerb, in dem die Niederländer noch in der vergangenen Saison das Finale erreichten. Bei Rosenborg BK verlor das Team mit 2:3 (0:1).

Im Rückspiel zwischen Rosenborg und Ajax gelang keinem geringeren als dem Ex-Wolfburger Nicklas Bendtner, der seit März wieder in Norwegen spielt, das 1:0 für die Hausherren (25.). Nach einem Doppelschlag von Amin Younes (60.) und Lasse Schöne (61.) sah Ajax in Durchgang zwei hingegen wieder wie der sichere Sieger aus.

Allerdings gelangen Samuel Adegbenro in der Schlussphase die entscheidenden Tore (80./89.) zum Weiterkommen. Bereits das Hinspiel hatten die Norweger mit 1:0 für sich entscheiden können.

Enorme domper... #Ajax voor het eerst deze eeuw niet op een Europees hoofdtoernooi te bewonderen.#UEL #rosaja pic.twitter.com/WXIifyuwDi — AFC Ajax (@AFCAjax) 24. August 2017

Der AC Mailand qualifizierte sich dagegen mit einem 1:0 (1:0) gegen KF Shkëndija 79 aus Mazedonien erwartungsgemäß für die Gruppenphase. Patrick Cutrone (13.) erzielte den entscheidenden Treffer des Abends. Das Hinspiel hatte der 18-malige italienische Meister bereits mit 6:0 gewonnen.

It feels good to be back 🔴⚫ pic.twitter.com/HT4gKImoMG — AC Milan (@acmilan) 24. August 2017

Neustädter und Fenerbahçe ausgeschieden

Auch der österreichische Meister Red Bull Salzburg und Austria Wien mit Trainer Thorsten Fink spielen weiter international. Salzburg hatte keine Probleme: Dem 3:1 im Hinspiel folgte ein 4:0 (2:0) gegen Viitorul Constanța aus Rumänien. Munas Dabbur (7.), Fredrik Gulbrandsen (37.), Velon Bericha (52./Foulelfmeter) und Amadou Haidara (88.) erzielten die Tore. Austria Wien musste dagegen nach dem 2:1 im ersten Duell beim 0:1 (0:0) gegen NK Osijek aus Kroatien zittern.

Für den Ex-Schalker Roman Neustädter und Fenerbahçe Istanbul ist der Europacup dagegen bereits beendet. Neustädter erzielte beim 1:2 (0:0) gegen den mazedonischen Meister Vardar Skopje das einzige Tor für Fenerbahçe (61.). Schon die erste Partie hatten die Türken mit 0:2 verloren.

Die Gruppenphase wird am Freitag (13:00 Uhr) in Monaco ausgelost. Der 1. FC Köln, Hertha BSC und 1899 Hoffenheim vertreten die Bundesliga.