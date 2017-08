DFB lädt zur Trainertagung nach Hannover

Nach 2013 lädt der DFB erneut zur Trainertagung ein

Der Deutsche Fußball-Bund lädt am kommenden Sonntag und Montag in Hannover erneut zu einer Trainertagung ein. Rund um das Bundesligaspiel zwischen Hannover 96 und Schalke 04 (Sonntag, 18:00 Uhr) treffen sich Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Sportdirektor Horst Hrubesch mit den Cheftrainern der Bundesligisten.

Die bislang letzte Tagung der in Deutschland angestellten Fußball-Toptrainer fand 2013 in Düsseldorf statt. Das Forum soll in Zukunft als Projekt der DFB-Akademie unter Federführung von Oliver Bierhoff regelmäßiger stattfinden.

"Ich begrüße es sehr, dass wir die Spitzentrainer unseres Verbandes und aus der Bundesliga wieder zu einem gemeinsamen und regelmäßigen Austausch zusammenbringen", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel: "Fernab der Tagesaktualität setzt der DFB eine gute Tradition der Wissensvertiefung fort. Wir wünschen uns, dass DFB-Trainer und Bundesligatrainer noch stärker miteinander ins Gespräch kommen, Synergien nutzen und neue Impulse für ihre Arbeit gewinnen."