Altach leiht Honsak aus

Mathias Honsak wechselt von Liefering leihweise nach Altach

Europacup-Starter SCR Altach hat Mathias Honsak für ein Jahr von RB Salzburg ausgeliehen. Zuletzt war der 20-Jährige in der Ersten Liga beim FC Liefering im Einsatz gewesen. Der Wiener war bereits in der Vorsaison an Absteiger Ried ausgeliehen gewesen.

Altach-Sportchef Georg Zellhofer zeigte sich erfreut: "Mit Mathias Honsak konnten wir einen schnellen und dynamischen Außenspieler mit Bundesliga-Erfahrung verpflichten. Der U21-Nationalspieler wird uns sofort helfen und unseren Kader verstärken. Ein Dank gilt RB Salzburg, die uns ein weiteres Mal das Vertrauen schenken und einen 'Bullen' nach Altach entsenden."

Mathias Honsak selbst äußerte sich auch zufrieden: "Es freut mich, dass mich mit dem SCR Altach ein weiterer Bundesligaverein verpflichtet hat. Ich kenne die Mannschaft und das Umfeld und möchte nach der Länderspielpause gleich durchstarten."

Mehr dazu:

>> Die Bundesliga-Transfers im Überblick

red