Jonathas im Hannover-Kader gegen Schalke

Jonathas kam von Rubin Kasan

Neuzugang Jonathas steht bei Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 im Kader für das erste Heimspiel am Sonntag (18:00 Uhr) gegen Schalke 04.

Dies bestätigte 96-Trainer André Breitenreiter am Freitag, ohne dem Brasilianer einen Einsatz von Beginn an zu garantieren.

"Er hat bei allen Trainingseinheiten eine ordentliche Leistung gezeigt", sagte der Coach. Der 28 Jahre alte Stürmer war am Dienstag von Rubin Kasan aus Russland zu den Niedersachsen gewechselt und hatte bei den Norddeutschen einen Vertrag bis 2020 unterschrieben.

Derweil lässt der angekündigte Stimmungsboykott der Fans von Hannover 96 Klubchef Martin Kind ziemlich kalt: "Der Boykott umfasst 500 bis 1000 Fans, dann haben wir immer noch 48.000 Zuschauer", rechnet Hannovers Klubboss nüchtern vor.

Nicht Gegner Schalke 04 ist vor der nahezu ausverkauften Heimpremiere am Sonntag das Thema in der niedersächsischen Landeshauptstadt, spekuliert und orakelt wird über die Atmosphäre in der WM-Arena am Maschsee. Unternehmer Kind, seit seinen Ambitionen, beim Bundesliga-Aufsteiger die Mehrheit der Anteile zu übernehmen die Hassfigur Nummer eins an der Leine, steht mit seiner demonstrativen Gelassenheit ziemlich allein da.

Breitenreiter: "Wir brauchen die Fans"

Der Ex-Schalker Breitenreiter kennt den Enthusiasmus der Schalker Anhänger auch und gerade bei Auswärtsspielen nur zu gut, entsprechend offensiv wirbt der Coach um Unterstützung: "Die Unruhe wird auf dem Rücken der Mannschaft ausgetragen, das hat sie nicht verdient. Wir brauchen die Fans über 34 Spieltage, sonst wird es für Hannover nicht reichen."

#Breitenreiter: "Unsere Fans sind wichtig - gerade in schwierigen Phasen. Jeder hat seine Meinung und das respektieren wir." #H96 #H96S04 — Hannover 96 (@Hannover96) 25. August 2017

Schließlich geht es für die Norddeutschen nach dem einjährigen Zweitliga-Intermezzo ganz dezidiert um den Klassenerhalt. "Nichts anderes kann unser Ziel sein", betonte Breitenreiter. Doch dafür braucht das fußballerisch sicherlich limitierte Team den Rückhalt der Zuschauer.

Und deshalb bedankten sich die Profis nach dem 1:0-Auftaktsieg beim FSV Mainz 05 sogar bei den schweigsamen mitgereisten Fans. auch wenn es dem einen oder anderen Kicker sichtlich schwer fiel. Eine Geste, die Torschütze Harnik als Friedensangebot verstanden wissen wollte: "Wir wollten unterstreichen, dass wir die Fans brauchen. Ich hoffe, die Botschaft kommt an."

Kind will die Ultraszene nicht im Stadion haben

Den Glauben daran hat Kind längst verloren, im Gegenteil: Der 73-Jährige will die Ultraszene, die jüngst sogar den Abbruch eines Testspiels beim FC Burnley provoziert hatte, nicht im Stadion und auch nicht im Verein haben. Der Atmosphäre beim Spiel aber soll das keinen Abbruch tun.

"Ich denke, es wird ausreichend Unterstützung geben. Wenn auch anders organisiert als die, die wir bisher hatten", glaubt der Millionär. Ob Kind recht behält, am Sonntagabend wird man mehr wissen...