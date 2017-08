Ancelotti will Transferfenster verkleinern

Carlo Ancelotti schloss Last-Minute-Transfers nicht kategorisch aus

Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelotti hat sich für eine frühere Schließung des Transferfensters ausgesprochen. "Es wäre eine gute Idee, den Markt vor dem ersten Spieltag zu schließen. Das wäre auch für meinen Job besser. Es gibt im Moment viele Spekulationen, die Spieler sind nicht zu 100 Prozent ruhig", sagte der 58 Jahre alte Italiener am Freitag.

Noch bis 31. August ist der Markt in Deutschland geöffnet. Dass der deutsche Rekordmeister bis dahin noch einmal aktiv wird, wollte Ancelotti nicht kategorisch ausschließen. "Wir werden sehen. Alles kann passieren, nichts ist unmöglich", sagte er.

Möglicherweise geben die Bayern noch einen Spieler ab. Als Kandidat für eine Ausleihe gilt Renato Sanches. Der 20-Jährige hat in München nach wie vor einen schweren Stand und wird mit Klubs aus Italien und England in Verbindung gebracht.

"Renato kennt seine Position in der Mannschaft. Er weiß, dass es große Konkurrenz gibt. Wenn er bleibt, ist das okay für mich, wenn er entscheidet zu gehen, ist das auch okay", sagte Ancelotti lapidar. Die Bayern hatten 2016 35 Millionen Euro für den jungen Portugiesen bezahlt.