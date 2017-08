Köln zieht das große Los - Hoffe reist nach Istanbul

Am Freitag werden die Europa-League-Gruppen in Monaco ausgelost

Zwei "Kracher" für den 1. FC Köln, Spazierfahrten für 1899 Hoffenheim und Hertha BSC: Die drei Bundesligisten haben für die Gruppenphase der Europa League gänzlich unterschiedliche Aufgaben bekommen. Insbesondere die Kölner dürfen sich ein Vierteljahrhundert nach ihrem letzten Europapokal-Abenteuer auf magische Nächte freuen.

"Ein tolles Los", sagte FC-Präsident Werner Spinner bei "Sky", "es ist angerichtet." Denn die Rheinländer, 1986 schon einmal UEFA-Pokal-Finalist und zuletzt vor 25 Jahren auf internationalem Parkett vertreten, müssen in Gruppe H unter anderem gegen den FC Arsenal mit den deutschen Weltmeistern Per Mertesacker, Shkodran Mustafi und Mesut Özil antreten.

Zudem dürfte gegen die Serben von Roter Stern Belgrad die Stimmung aufgeheizt sein. Weiterer Gegner des Teams von Trainer Peter Stöger ist BATE Borissov.

Hoffes reist nach Istanbul

Den Hoffenheimern, die erstmals in ihrer Vereinsgeschichte an der Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs teilnehmen, wurden am Donnerstag im Grimaldi Forum von Monaco hingegen No-Name-Truppen und auch deshalb machbare Aufgaben zugelost. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann duelliert sich in Gruppe C mit Sporting Braga (Portugal), Ludgorets Razgrad (Bulgarien) sowie İstanbul Başakşehir.

Und auch die Hertha, deren letzter Auftritt in Europa auch schon acht Jahre zurückliegt, bekommt es in Gruppe J mit lösbaren Gegnern zu tun. Spaniens Tabellensiebter Athletic Bilbao wird die schwierigste Aufgabe sein, Zorya Lugansk (Ukraine) sowie Östersunds FK (Schweden) sollten allerdings keine größeren Hindernisse werden.

Die Hoffenheimer hatten mit dem vierten Platz in der Bundesliga, der ab der laufenden Saison die Teilnahme in der Champions League garantiert, immerhin eine 50:50-Chance auf die Königsklasse. In den Playoffs scheiterten die Kraichgauer allerdings klar am FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp - die Europa League dürfte daher trotz des Europacup-Debüts zunächst eher als Trostpreis angesehen werden.

Frenetischer Jubel in Köln

Ganz anders ist das allerdings bei den anderen Bundesliga-Vertretern, die ihrer Rückkehr auf die internationale Bühne schon lange entgegen gefiebert haben. Ein Vierteljahrhundert nach der bislang letzten Europacup-Nacht wurde in Köln der Einzug in die Gruppenphase frenetisch bejubelt. Auch in Berlin feierten die Herthaner ausgiebig - schließlich war der Klub erst in der Vorsaison überraschend an Brøndby IF in der 3. Qualifikationsrunde gescheitert.

Nun darf das Trio mit 2,6 Millionen Euro Startgeld sicher planen, für jeden Sieg gibt es zudem 360.000 Euro, ein Unentschieden bringt immerhin 120.000 Euro. Der Einzug in die K.o.-Phase bringt rund eine Millione Euro.

Zuvor muss allerdings die Gruppenphase überstanden werden, die am 14. September startet und am 7. Dezember endet. Die beiden besten Teams der insgesamt zwölf gelosten Vierergruppen erreichen die Runde der besten 32, wo auch die jeweils acht Drittplatzierten der Champions-League-Gruppen teilnehmen werden. Das Ziel aller Mannschaften ist Lyon, wo im Parc Olympique Lyonnais am 16. Mai das Endspiel stattfindet.

Der Live-Blog zur Auslosung zum Nachlesen:

+++ 13:45 Uhr +++

Bevor es untergeht: Paul Pogba wurde zum besten Akteur der abgelaufenen Europa-League-Spielzeit gekürt. Glückwunsch!

+++ 13: 42 Uhr +++

Die Konstellation der Gruppen A bis L steht damit also fest und auch die Rahmentermine der Spieltage sind bekannt:

1. Spieltag: 14. September

2. Spieltag: 28. September

3. Spieltag: 19. Oktober

4. Spieltag: 2. November

5. Spieltag: 23. November

6. Spieltag: 7. Dezember

+++ 13:38 Uhr +++

Die Würfel sind gefallen! Hoffenheim hat mit Istanbul ein schönes Reiseziel bekommen, die Hertha muss nach Spanien und der 1. FC Köln hat mit Arsenal, Roter Stern Belgrad und dem ehemaligen CL-Teilnehmer BATE Borissov eine insgesamt illustre Auswahl erwischt. Das gilt auch für Gruppe E, wo Everton auf Lyon und Bergamo trifft.

Gruppe A:

Villarreal

Maccabi Tel Aviv

FK Astana

Slavia Prag

Gruppe B:

Dinamo Kiev

Young Boys Bern

Partizan Belgrad

KF Skënderbeu

Gruppe C:

Sporting Braga

PFC Ludogorets

TSG Hoffenheim

İstanbul Başakşehir





Gruppe D:

AC Milan

Austria Wien

HNK Rijeka

AEK Athen



Gruppe E:

Olympique Lyon

Everton FC

Atalanta Bergamo

Apollon Limassol



Gruppe F:

FC København

Lokomotive Moskau

Sheriff Tiraspol

FC Fastav Zlín



Gruppe G:

Viktoria Plzeň

Steaua Bukarest

Hapoel Be'er Sheva

FC Lugano



Gruppe H:

Arsenal

Bate Borissov

1. FC Köln

Roter Stern Belgrad

So sieht die Europa League Gruppe des #effzeh aus! Auf welchen Gegner freut ihr euch am meisten? #UELDraw pic.twitter.com/ql9XXJL8vf — 1. FC Köln (@fckoeln) 25. August 2017

Gruppe I:

RB Salzburg

Olympique Marseille

Vitória Guimarães

Konyaspor

Gruppe J:

Athletic Bilbao

Hertha BSC

Zorya Lugansk

Östersunds FK

Unsere Gruppe steht! In der @EuropaLeague treffen wir auf Athletic Bilbao, Sorja Luhanks und Östersunds FK! #HerthaInternational #hahohe pic.twitter.com/D9G59QbmPl — Hertha BSC (@HerthaBSC) 25. August 2017

Gruppe K:

Lazio

OGC Nizza

Zulte Waregem

Vitesse

Gruppe L:

Zenit

Real Sociedad

Rosenborg BK

Vardar Skopje

+++ 13:111 Uhr +++

Kurz zum Prozedere: 48 Teams sind anhand ihres UEFA-Koeffizienten in vier Töpfe eingeteilt und werden in zwölf Gruppen aufgeteilt. Vereine aus einem Verband dürfen nicht in einer Gruppe spielen. Einfacher formuliert es der Neu-Wiener Heiko Westermann:

+++ 13:09 Uhr +++

In Köln und Berlin wartet man derweil gespannt:

Ganz Köln schaut gespannt auf die Auslosung der Europa League in Monaco. Gleich wissen wir, gegen wen der #effzeh antreten wird. #UELdraw — 1. FC Köln (@fckoeln) 25. August 2017

+++ 13:02 Uhr +++

Und ab geht die Lutzi! Bevor das muntere Lostrommelrühren allerdings beginnt, bekommen wir die schönsten Szenen der abgelaufenen Saison serviert. Als Mann an den Lostöpfen agiert anschließend übrigens kein Geringerer als Schwedens Legende Henrik Larsson - mit 40 Treffern der Top-Torjäger des Wettbewerbs. Unterstützt wird Larsson von Éric Abidal.

+++ 13:00 Uhr +++

In wenigen Minuten wissen wir übrigens nicht "nur", wer gegen wen spielt, sondern auch, wer seine Vita künftig mit dem Titel Europa-League-Spieler der Saison 2016/2017 schmücken darf. Das United-Trio Paul Pogba, Zlatan Ibrahimović und Henrikh Mkhitaryan stehen zur Wahl.

+++ 12:58 Uhr +++

Auch Hertha-Coach Pál Dárdai hat einen Wunsch an die Losfee:

+++ 12:55 Uhr +++

Bei einer "internen Probeauslosung" der Herthaner hat Verteidiger Niklas Stark der Alten Dame übrigens Vardar Skopje, Vitória Guimarães und Viktoria Plzeň zugelost. Klingt machbar, aber das ganze ist ja kein Wunschkonzert.

+++ 12:50 Uhr +++

"Mit den Boden auf den Füßen bleiben", "kein Wishkonzert", "ob Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien" und auf jeden Fall "genug Potenz" - die "Phrasendrescher" der Kölner haben sich zu Wort gemeldet und ihre Stimmen zum Auslosungsergebnis schonmal vorab aus dem Ärmel geschüttelt - starke Aktion!

+++ 12:47 Uhr +++

Apropos schöne Aussichten. Hier mal einige Impressionen für alle, die sich immernoch fragen, warum der ganze Driss in Monaco steigt ;)

Ah, Monaco 😍



Where in the world are you watching the #UEL draw? pic.twitter.com/os6Qi0JFkV — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 25. August 2017

+++ 12:44 Uhr +++

Anders gesagt: Das San Siro in Mailand, das Olympiastadium in Rom oder das Vélodrome in Marseille sind natürlich schöne Reiseziele, in Braga soll es aber auch ganz nett sein.

+++ 12:40 Uhr +++

Die Namen der möglichen Gegner entfachen durchaus unterschiedliche Gefühle. "Natürlich wird innerhalb der Mannschaft über Klubs wie Arsenal, Mailand oder Rom gesprochen. Allein die Stadien sind da sehr reizvoll, da einmal aufzulaufen und die Atmosphäre aufzuschnappen ist etwas, worauf jeder sich riesig freut", zitiert die "Sport Bild" FC-Keeper Timo Horn. Der 24-Jährige gesteht aber auch, dass ihn ein "paar leichte Lose" nicht stören würden. "Ich würde gerne eine Runde weiterkommen."

Die Verteilung der Töpfe bei der Auslosung der Europa-League-Gruppen:

TOPF 1: FC Arsenal, Zenit St. Petersburg, Olympique Lyon, Dinamo Kiev, FC Villarreal, Athletic Bilbao, Lazio Rom, AC Mailand, Viktoria Plzeň, RB Salzburg, FC København, Sporting Braga

TOPF 2: Steaua Bucureşti, PFC Ludogorets Razgrad, BATE Borisov, FC Everton, Young Boys Bern, Olympique Marseille, Real Sociedad San Sebastian, Maccabi Tel Aviv, Lokomotiv Moskva, Austria Wien, Hertha BSC, OGC Nizza

TOPF 3: FK Astana, Partizan Belgrad, 1899 Hoffenheim, 1. FC Köln, HNK Rijeka, Vitória Guimarães, Atalanta Bergamo, SV Zulte Waregem, Zorya Lugansk, Rosenborg Trondheim, Sheriff Tiraspol, Hapoel Be'er-Sheva

TOPF 4: Apollon Limassol, İstanbul Başakşehir, Konyaspor, Vitesse Arnheim, Slavia Praha, KF Skënderbeu, FC Fastav Zlín, Roter Stern Belgrad, AEK Athen, FC Lugano, Vardar Skopje, Östersunds FK