Medien: Mbappé-Deal in Kürze durch

Der Mbappé-Wechsel zu Paris könnte am Freitag über die Bühne gehen

Der Wechsel von Nachwuchs-Talent Kylian Mbappé von AS Monaco zu Paris St. Germain soll noch am Freitag perfekt gemacht werden. So heißt es zumindest in einem italienischen Medienbericht.

Wie "Sky Italia" vermeldet, soll Paris noch vor dem Wochenende Einigung mit den Monegassen erzielen. Demnach ist PSG offenbar bereit, bis zu 155 Millionen Euro für den 18-jährigen Youngster zu überweisen.

Eine offizielle Bestätigung eines der beiden Spitzenmannschaften aus der Ligue 1 steht indes noch aus. Neben Paris St. Germain galt lange Zeit auch der spanische Rekordmeister Real Madrid als heißer Kandidat in Sachen Mbappé-Transfer. Aufgrund der enormen Ablösesumme sollen sich die Pariser letztlich aber durchgesetzt haben.

Die Verpflichtung des Offensivtalents wäre nach dem Rekord-Transfer von Superstar Neymar der zweite Pariser Mega-Wechsel innerhalb weniger Tage.