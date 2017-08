Pogba bester Spieler der Europa League

Auszeichnung für Paul Pogba

Paul Pogba von Manchester United ist von der UEFA am Freitag als bester Spieler der vergangenen Saison der Europa League ausgezeichnet worden. Der Franzose setzte sich in der Wahl gegen seine United-Vereinskollegen Zlatan Ibrahimović und Henrikh Mkhitaryan durch.

Manchester United hatte das Finale der Europa League im Mai in Solna gegen Ajax durch Tore von Pogba und Mkhitaryan mit 2:0 für sich entschieden und dadurch einen Platz in der Champions League erkämpft. Der Spieler der Europa League wurde am Freitag zum ersten Mal ausgezeichnet.

Mehr dazu:

red