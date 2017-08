Bericht: Dembélé-Vorstellung bereits terminiert

Ousmane Dembélé soll am Montag in Barcelona vorgestellt werden

Immer neue Details kommen zum anstehenden Mega-Transfer Ousmane Dembélés von Borussia Dortmund zum FC Barcelona ans Tageslicht. Nun präsentierte eine spanische Zeitung neue Einzelheiten.

So will die "Mundo Deportivo" genaue Informationen darüber haben, wann und wie der französische Nationalspieler beim FC Barcelona präsentiert und vorgestellt werden soll. Demnach hat sich Barça am kommenden Montag um 8 Uhr mit Ousmane Dembélé auf einen Termin zum obligatorischen Medizincheck verständigt. Im Anschluss soll der Offensivmann dann offiziell als Neuverpflichtung präsentiert werden.

Das Fachblatt unterstreicht damit einmal mehr, dass der Verkauf Dembélés von Borussia Dortmund längst sicher ist. In den letzten Zügen der Verhandlungen zwischen den Teams aus der Bundesliga und der Primera División gehe es jetzt noch um die genauen Ablöse- und Vertragsmodalitäten.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte sich am Freitag ebenfalls zur Personalie geäußert. Er dementierte auf der Bilanzpressekonferenz des Klubs, dass es bereits eine vollständige Einigung mit den Katalanen gebe: "Wir sind auf dem Weg. Aber der Weg ist noch nicht zu Ende", so Watzke.

Der 20 Jahre alte Dembélé soll für die enorme Ablösesumme von 120 Millionen Euro vom BVB zum spanischen Pokalsieger transferiert werden. Angeblich kann die Summe erfolgsabhängig noch auf bis zu 150 Millionen Euro ansteigen.