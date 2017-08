Roma gegen Inter als Schlager der Serie A

Ex-Roma-Trainer Luciano Spalletti arbeitet nun für Inter

Die zweite Runde der italienischen Meisterschaft bringt am Samstagabend (ab 20.45 Uhr im weltfussball-Liveticker) mit AS Roma gegen Inter Mailand einen Schlager. Austrias Europa-League-Gegner AC Milan, der heuer die Dominanz von Serienmeister Juventus Turin brechen will, spielt erst am Sonntagabend und steht im Heimspiel gegen Cagliari vor einem Pflichtsieg, ebenso wie "Juve" am Samstag in Genua.

Vor allem für Trainer Luciano Spalletti wird das Match im Olympiastadion ein ganz besonderes. Der 58-Jährige führte die Roma in der abgelaufenen Saison zum Vizemeistertitel und damit zurück in die Champions League. Trotzdem war er bei den Fans extrem unbeliebt, weil er den 40-jährigen Altstar Francesco Totti in dessen Abschiedssaison nur sporadisch einsetzte. Nun kehrt er als Inter-Trainer in die "Ewige Stadt" zurück.

Spalletti soll die Mailänder nach einer Chaos-Saison, die nach vier Trainerwechseln nur Platz sieben brachte, wieder zurück in die Topregion führen. Zum Auftakt gab es einen souveränen 3:0-Heimsieg über Fiorentina, nun wartet aber ein anderes Kaliber. Roma startete die Post-Totti-Ära mit einem 1:0-Erfolg bei Atalanta Bergamo ebenfalls erfolgreich. Milan begann die Titeljagd mit einem 3:0-Erfolg beim Abstiegskandidaten in Crotone, während Cagliari beim 0:3 in Turin gegen Juventus chancenlos war.

