Sturm gegen Salzburg - Duell der Unbesiegten

Die Grazer wollen die Tabellenführung verteidigen

Die Bundesliga fiebert einem emotionalen Spitzenspiel entgegen. In der 6. Bundesliga-Runde kommt es am Sonntag (ab 16.30 Uhr im weltfussball-Liveticker) zum Kräftemessen zwischen Sturm und Salzburg. Die Steirer würden nach ihrem Traumstart gern Tabellenführung und weiße Weste behalten, doch der ebenfalls unbesiegte Ligakrösus reist mit dem Selbstvertrauen der fixierten Europa League-Gruppenphase nach Graz.

Sturm hat es sich auf dem Platz an der Sonne bequem gemacht. "Salzburg hat viel Qualität und individuelle Klasse. Unser Ziel ist es aber die Tabellenführung zu verteidigen", sagte Sturm-Trainer Franco Foda. Der Deutsche nahm die Favoritenrolle vor dem Heim-Schlager nicht an, sieht seine Mannschaft aber auch nicht als Außenseiter: "Ob wir oder Salzburg Favorit sind, ist mir letztendlich egal. Favoriten gewinnen keine Spiele."

Bis Freitagnachmittag waren für die Partie in der Merkur Arena rund 13.600 Karten abgesetzt. "Die Spieler haben sich nach den letzten Leistungen ein volles Stadion verdient", sagte Foda. Er baut auf den Heimvorteil. "Gerade, wenn die Mannschaft etwas müde wird, geben die Fans noch einmal neue Energie."

Regeneration für beide Teams wichtig

Einen merkbaren Salzburger Kräfteverschleiß nach dem erfolgreichen Auftritt am Donnerstag in der Europa League erwartete Sturms Langzeittrainer nicht. "Wenn man gut regeneriert, sind drei Spiele in der Woche kein Problem. Salzburg hatte ein Heimspiel, keine Reisestrapazen, sie werden ganz normal frisch sein", betonte Foda und verwies auf Salzburgs Offensivstärke. "Salzburg hat nicht viele Schwächen, aber es gilt die wenigen, die sie haben, auszunutzen."

Salzburg ist unter Trainer Marco Rose in zwölf Pflichtspielen noch ungeschlagen und hielt bisher als einziges Team mit den Grazern Schritt. Vor der Partie hatten Sturm und Salzburg sieben bzw. fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten LASK. Mit einem Sieg würden die Salzburger an Sturm vorbeiziehen.

Tabellenführung soll her

"Wir wollen uns die Tabellenführung holen", hatte Salzburgs steirischer Youngster Hannes Wolf bereits nach dem Sieg in der Europa League gemeint. "Wir können mit breiter Brust dorthin fahren, wissen aber schon, dass das in Graz eine Aufgabe wird", sagte sein Trainer. Stürmer Munas Dabbur stellt sich auf einen harten Fight ein. "Wir werden alles geben müssen."

Die Bilanz spricht zwar gegen die Steirer, die von den jüngsten 32 BL-Duellen nur fünf gewannen. 17-mal gingen die "Bullen" als Sieger vom Feld. Allerdings tat sich Salzburg in Graz selten leicht, gewann nur zwei der jüngsten fünf Vergleiche. Rose zeigte großen Respekt vor Sturm: "Sie sind zu Recht dort, wo sie im Moment stehen. Sie verteidigen sehr gut und fleißig, haben aber auch einige gute Fußballer in ihren Reihen."

Generell regierten auf den Pressekonferenzen beider Teams am Freitag aber die leisen Töne. "Wir müssen in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen und stets von uns überzeugt sein", meinte Foda, während Rose auch im derzeitigen Erfolgslauf Bescheidenheit pries: "Es ist gerade ein guter Moment, um zu erkennen, dass Demut ein wichtiger Faktor ist, um erfolgreich zu bleiben. Es ist das Allerwichtigste, dass wir voll fokussiert und im Kopf klar bleiben."

