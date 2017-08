Van Persie zurück in der Elftal

Robin van Persie ist zurück in der Elftal

Der niederländische Nationaltrainer Dick Advocaat hat den mittlerweile 34-jährigen Robin van Persie für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Frankreich am Donnerstag (20:45 Uhr) und Bulgarien (3. September) zurück in die Elftal geholt.

Der Stürmer von Fenerbahçe hatte das Oranje-Trikot zuletzt am 13. Oktober 2015 in der EM-Qualifikation getragen, als van Persie beim 3:2-Sieg in Tschechien ein Tor erzielte und eines vorbereitete.

Drei Tage zuvor hatte der Vizeweltmeister von 2010 gegen Kasachstan (2:1) sein 100. Länderspiel bestritten. Van Persie ist mit 50 Treffern Rekordtorschütze der Niederlande.

Angeführt wird das Aufgebot von Bayern Münchens Arjen Robben und Wesley Sneijder OGC Nizza). Aus der Bundesliga ist Herthas Neuzugang Karim Rekik ebenfalls mit dabei.

Die Niederlande zittert als Dritter der Gruppe A hinter Schweden und Frankreich um die Teilnahme an der WM 2018 in Russland.