Hargreaves: Dembélé kann so gut wie Neymar werden

Owen Hargreaves (re.) hat Ex-BVB-Profi Dembélé gelobt

Ex-Bayern Profi Owen Hargreaves hat kurz vor der Vollendung des Wechsels von Ousmane Dembélé von Borussia Dortmund zum FC Barcelona in den höchsten Tönen vom Franzosen gesprochen.

"Er ist der beste 20-jährige Spieler der Welt", erklärte Hargreaves gegenüber "BBC Radio 5" und fügte hinzu: "Er war lange Zeit unter dem Radar, aber jeder, der ihn in der Bundesliga oder in Frankreich in Action gesehen hat, weiß, dass es atemberaubend ist, ihm zuzuschauen."

Vor allem die Variabilität des jungen Franzosen scheint es dem ehemaligen Münchener angetan zu haben. "Er ist physisch so unheimlich stark und kann mit beiden Füßen gleich gut spielen. Links wie rechts ist er einsetzbar und macht auch als Nummer zehn eine gute Figur."

Langfristig sei Dembélé ein Kandidat für den Gewinn des Ball d'or, den Titel für den besten Fußballer.

Gegen Dembélé spielen? "Ein Albtraum"

Bei Barça wird der 20-Jährige kein direkter Ersatz für den zu Paris Saint-Germain abgewanderten Neymar sein, sondern in anderer Rolle glänzen, ist sich Hargreaves sicher. Trotzdem: "Er hat das Potenzial genauso gut zu werden."

Dembélés Position auf dem Rasen wird jedoch wohl nicht der seines Vorgängers entsprechen : "Ich glaube nicht, dass er über links kommen wird, wie Neymar es getan hat. Ich glaube eher, dass er rechts spielt und Messi zentral agiert."

Die Verteidiger in der Primera División dürfen sich jedenfalls schon einmal warm anziehen, glaubt Hargreaves: "Gegen Dembélé möchte keiner spielen, das wird ein Albtraum."