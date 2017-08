Stimmen: "So wollen es alle sehen"

André Hahn (Mitte) jubelte ausgelassen mit den HSV-Fans

Die Freitagabend-Partie des 2. Spieltags der Bundesliga hatte es in sich: Vier Tore, ein verletzter Schiri, Videobeweis und Platzverweis - den Fans wurde alles geboten. Die Stimmen zum Spiel:

1. FC Köln - Hamburger SV 1:3

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben nach den zweiten Bällen nicht konsequent genug verteidigt. Wir haben uns bemüht und wollten auch Akzente setzen. Aber Hamburg hat seine Standardsituationen ausgenutzt. Mit der Europa League haben die ersten beiden Niederlagen nichts zu tun. Wir müssen nun in den nächsten Spielen die Punkte holen."

Markus Gisdol (Trainer Hamburger SV): "Köln war in der ersten Hälfte tonangebend, wir waren aber wach. Die beiden Tore haben uns in die Karten gespielt. Es ist richtig schön, dass wir mit sechs Punkten in die Länderspielpause gehen können, das hätten wir vorher so nicht gedacht. Die Freude ist gerade sehr groß. Es sind jetzt erstmal zwei Tage frei. Danach können wir uns wieder richtig konzentrieren."

André Hahn (Hamburger SV): "Wir haben einen tollen Charakter gezeigt, zu Zehnt und dann auch noch ein Tor gemacht! So wollen es alle sehen! Wir müssen hart für unsere Punkte arbeiten, aber es ist doch für uns und unsere Fans schön so in die Länderspielpause zu gehen!"

Dennis Diekmeier (Hamburger SV): "Wir sind überglücklich, dass wir heute gewonnen haben. Das war ein toller Sieg fürs Team!"