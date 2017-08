Macht Klopp Jagd auf Demirbay?

Bald in der Premier League? Kerem Demirbay (l.) von 1899 Hoffenheim

Beim jüngsten Aufeinandertreffen konnte Kerem Demirbay mit 1899 Hoffenheim aus Liverpool nichts Zählbares mitnehmen und schied in der Champions-League-Qualifikation aus. Überzeugt hat der Nationalspieler den Reds-Teammanager Jürgen Klopp scheinbar dennoch, der ein Auge auf Demirbay geworfen haben soll.

Der FC Liverpool hat das Umfeld des Confed-Cup-Siegers bereits über ein Interesse informiert, berichtet die "Bild"-Zeitung. Demnach kann sich Jürgen Klopp langfristig vorstellen, den Mittelfeldspieler auf die Insel zu lotsen. Ein Wechsel in diesem Sommer gilt als unwahrscheinlich.

Demirbay, der nach einer starken letzten Saison (sechs Bundesliga-Tore, zehn Vorlagen) in der deutschen Nationalmannschaft debütierte, hat erst im vergangenen Winter seinen Kontrakt bis 2021 bei 1899 Hoffenheim verlängert. Allerdings ist im Vertrag eine Ausstiegsklausel festgeschrieben, so der Bericht weiter.

Jürgen Klopp weiß um die Stärken des 24-Jährigen. Schließlich spielte Demirbay in dessen Zeit bei Borussia Dortmund in der Zweitvertretung der Schwarzgelben. Nachdem Demirbay 2013 dem BVB den Rücken kehrte und zum HSV wechselte, lobte Klopp den Mittelfeldspieler als "sehr guten Spieler, ein Linksfuß, der strategisch veranlagt ist und oft bei uns mittrainiert hat."

Demirbay wechselte 2016 vom Hamburger SV zu 1899 Hoffenheim und bestritt in der abgelaufenen Saison 28 Spiele. Mit den Kraichgauern spielt er in dieser Saison erstmals in der Vereinsgeschichte in der Europa League.