Kimmich schwärmt von Lahm: "Brutale Konstanz"

Joshua Kimmich (r.) muss in die Fußstapfen von Philipp Lahm treten

Nach dem Karriereende von Klub-Legende Philipp Lahm liegen die Hoffnungen von Bayern-Coach Carlo Ancelotti in der Defensive nunmehr auf Joshua Kimmich. Der Nationalspieler möchte diese "Riesen-Chance" nun nutzen, wie er im Interview mit der "Bild" erklärte.

"Philipp (Lahm, Anm. d. Red.) hatte eine brutale Konstanz. Er hatte sehr, sehr wenige Spiele, in denen er nicht sehr gut war. Natürlich möchte ich so wenig Fehler machen wie Philipp und auch so intelligent spielen", so Kimmich, der beim Rekordmeister in dieser Saison als Rechtsverteidiger die Position von Lahm übernimmt.

In der vergangenen Saison ließ Ancelotti den 22-Jährigen überwiegend im zentralen Mittelfeld auflaufen. Einen Stammplatz hatte Kimmich dort allerdings nicht inne. Um nun das Erbe des ehemaligen Bayern-Kapitäns antreten zu können, habe er sich bereits "abgeguckt, wie er in gewissen Situationen abwägt zwischen Nutzen und Risiko. Das hat er überragend gemacht und das ist mit das Schwierigste."

Kimmich will sich Lahms "Standing" erarbeiten

Nachdem zunächst nicht sicher schien, ob der FC Bayern München mit Joshua Kimmich als neuen Rechtsverteidiger in die Saison geht, ist der 20-fache Nationalspieler nun erste Wahl: "Ich spüre zum Saisonstart das Vertrauen von Herrn Ancelotti! Jetzt liegt es an mir. Wenn ich meine Leistung zeige, hoffe ich, dass er weiter auf mich setzt. Ich bin nun verantwortlich, was ich aus dieser Riesen-Chance mache."

Dennoch wolle Kimmich seinen "eigenen Weg" gehen und nicht als Lahm-Erbe gesehen werden: "Ich kann Philipp nicht eins zu eins ersetzen, er hat sich das jahrelang als Kapitän aufgebaut. Da kannst du nicht als 22-Jähriger kommen und sagen: Ich bin jetzt eins zu eins wie Philipp." Vielmehr wolle sich der Rechtsverteidiger "so ein Standing" erst einmal "erarbeiten".