BVB in Aufruhr: City-Angebot für Aubameyang?

Verlässt Pierre-Emerick Aubameyang den BVB doch noch?

Nach dem Abgang von Ousmane Dembélé kommt Borussia Dortmund nicht zur Ruhe. Manchester City will offenbar auf der Zielgeraden der Transferperiode noch Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang in die englische Premier League locken.

Wie "Sky Sport" in Bezug auf "Sky UK" berichtet, bereitet der Klub von Teammanager Pep Guardiola eine millionenschwere Offerte für den Gabuner vor. Aubameyang habe sich auf der Einkaufsliste der Sky Blues auf den ersten Platz vorgeschoben, nachdem der Wechsel von Arsenal-Star Alexis Sánchez am Veto der Gunners gescheitert sei.

Obwohl City in diesem Sommer bereits fast 250 Millionen Euro in Neuzugänge investiert hat, sollen die finanzkräftigen Klub-Besitzer aus Abu Dhabi bereit sein, für Aubameyang noch einmal die Geldschatulle ganz weit aufzumachen. Eine Ablösesumme jenseits von 70 Millionen Euro sei für City kein Problem, so der Bericht.

Aubameyang selbst schürte erneute Abwanderungsgerüchte mit einem mysteriösen Instagram-Post, mit dem er den Wechsel von Kumpel Dembélé zum FC Barcelona am Freitag kommentierte.

Aubameyang vom BVB als unverkäuflich deklariert

Dieser zeigt ein nachdenkliches Selfie des 28-Jährigen mit der Bildunterschrift "Und jetzt...????". Im Netz gab es daraufhin erneut Spekulationen über die sportliche Zukunft des Stürmers. Am Samstagvormittag war der Eintrag auf dem Account Aubameyangs nicht mehr zu finden.

Der Bundesliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison liebäugelte bis Mitte Juli mit einem Wechsel nach China. Eine offizielle Offerte aus dem Reich der Mitte blieb aber aus. Dann erklärte der BVB seinen besten Angreifer im laufenden Transferfenster als unverkäuflich.

Damals hieß es, nur ein Angebot im dreistelligen Millionen-Bereich könne die Dortmunder Verantwortlichen noch umstimmen. Nach dem Dembélé-Transfer ist es allerdings nahezu ausgeschlossen, dass diese Möglichkeit weiterhin besteht.