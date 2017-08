Barça weiter an Coutinho und Di María dran

Philippe Coutinho (l.) und Ángel Di María sollen weiterhin von Barcelona umworben werden

Der Wechsel von Ousmane Dembélé von Borussia Dortmund zum FC Barcelona wird in Kürze über die Bühne gehen. Doch Barça will offenbar vor dem Ende des Transferfensters weiter einkaufen und hat ein Duo im Blick.

Sowohl Philippe Coutinho (FC Liverpool) als auch Ángel Di María (Paris Saint-Germain) sollen bis zum 31. August unter Vertrag genommen werden. Das berichtet die spanische "Marca". Barça will demnach beide Spieler verpflichten, sofern möglich. Aus sportlicher Sicht schließen sie sich zumindest nicht aus: Coutinho agiert vorzugsweise im Zentrum, Di Maria spielt seine Stärken über die Flügel aus.

Ob die Katalanen beide Wunschspieler jedoch in den nächsten Tagen in Barcelona begrüßen dürfen, steht in den Sternen. Schließlich stellen sich Liverpool und PSG bisher quer.

Die Reds haben englischen Medienberichten zufolge bereits vier Angebote aus Barcelona ausgeschlagen - das letzte in Höhe von rund 138 Millionen Euro. Klubführung und Teammanager Jürgen Klopp wurden zuletzt nicht müde zu betonen, dass Coutinho auch weiterhin in der Premier League auflaufen wird.

Bewegung könnte in die Sache kommen, da nun der Spieler selbst die Reds gebeten haben soll, ihn nicht für die Champions League zu listen. "Marca" spekuliert deshalb, dass Barça in den "nächsten Stunden" ein neues Angebot vorgelegen wird.

Macht Mbappé den Weg für Di María frei?

Im Fall Di María muss der FC Barcelona derweil einen anderen Mega-Transfer abwarten, ehe die nächsten Schritte eingeleitet werden können. Sollte Kylian Mbappé von der AS Monaco noch in diesem Sommer zu PSG wechseln, wäre auch der Weg für Di María frei.

Schließlich wäre für den Argentinier dann die Konkurrenz-Situation in der französischen Hauptstadt enorm. Rund 50 Millionen Euro müsste Barça letztlich laut der katalanischen "Sport" an die Pariser überweisen. "Le Parisien" zufolge müsste der spanische Pokalsieger das Angebot allerdings noch erhöhen.

Di María hat in Paris noch einen Vertrag bis 2019. Bevor der Argentinier 2015 von Manchester United zu PSG wechselte, war er vier Jahre lang für Barças Erzrivale Real Madrid aktiv.