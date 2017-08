Renato Sanches für Verhandlungen freigestellt

Renato Sanches (li.) hat laut Hasan Salihamidžić um Nichtberücksichtigung gebeten

Hat eines der größten Transfer-Missverständnisse in der Geschichte des FC Bayern bald ein Ende? Laut Hasan Salihamidžić könnte Renato Sanches den deutschen Rekordmeister in Kürze verlassen.

Wie der neue Sportdirektor der Münchner am Rande des Spiels der Bayern beim SV Werder Bremen mitteilte, ist der vor wenigen Tagen 20 Jahre alt gewordene Portugiese bestrebt, einen neuen Klub zu finden.

"Sanches ist heute nicht dabei. Er hat den Trainer darum gebeten, weil er einige Angebote hat. Der Trainer hat es erlaubt", erklärte der 40-Jährige, fügte jedoch hinzu: "Aber ich kann noch keinen Vollzug melden."

Sanches war im Sommer 2016 als frisch gebackener Europameister an die Säbener Straße gekommen. Doch die 35 Millionen Euro, die der FC Bayern an Benfica überweisen musste, zahlten sich bislang nicht aus.

Unter Trainer Carlo Ancelotti spielte der Portugiese eine Saison lang kaum eine Rolle. Seine sportliche Perspektive für die neue Spielzeit ist ebenso düster.

Zuletzt war über ein Ausleihgeschäft, aber auch über einen möglichen Verkauf des Mittelfeldspielers an den AC Mailand berichtet worden. Ancelotti hatte dazu am Freitag gesagt: "Wenn er bleibt, bin ich zufrieden. Aber wenn er entscheidet, dass er gehen will, ist das auch okay."