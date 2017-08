Wydra bringt Aue auf die Siegerstraße

Haue in Aue dank Dominik Wydra

Der ehemalige ÖFB-U21-Teamkapitän Dominik Wydra hat am Samstag in der zweiten Bundesliga Erzgebirge Aue daheim gegen den 1. FC Nürnberg in Führung geschossen und Stefan Margreitter und Co. mit 3:1 besiegt

Der Ex-Rapidler bezwang Torhüter Thorsten Kirschbaum in der 60. Minute mit einem Rechtsschuss und spielte ebenso durch wie Margreitter beim 1. FC Nürnberg. Der Vorarlberger lieferte beim Ehrentor des Clubs den Assist.

Für Aue - das sich schon Mitte August wieder von Trainer Thomas Letsch trennte - war es im vierten Spiel der erste Sieg, für Nürnberg hingegen die erste Niederlage in der laufenden Saison.

Club-Trainer Michael Köllner schmeckte Wydras Tor gar nicht: "Wir haben in den ersten 15, 20 Minuten ein gutes Spiel gemacht, leider aber unsere Chancen nicht genutzt und sind mit einem Sonntagsschuss in Rückstand geraten."

Mehr dazu:

red