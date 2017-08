Stimmen: "Am liebsten nächste Woche weiterspielen"

Werder Bremen hielt lange dagegen, verlor aber doch gegen die Bayern

Der 2. Spieltag der Bundesliga hatte es in sich: Tore, ein verletzter Schiri, Videobeweise und ein Platzverweis - den Fans wurde alles geboten. Die Stimmen zu den Spielen:

Werder Bremen - Bayern München 0:2

Carlo Ancelotti (Trainer Bayern München): "Das ist ein sehr wichtiger Sieg in einem schweren Spiel. Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis."

Thomas Müller (Bayern München): Ich weiß nicht genau, welche Qualitäten der Trainer sehen will. Aber meine sind scheinbar nicht hundertprozentig gefragt."

Manuel Neuer (Bayern München): "Es fühlt sich sehr gut an, wieder bei der Mannschaft zu sein. (...) Wir haben uns lange schwer getan. Wenn Bremen es besser gemacht hätte, dann hätten sie auch die eine oder andere Möglichkeit bekommen. Wir haben eine gute Defensivleistung gezeigt. Nach vorne hin haben uns in der ersten Halbzeit ein bisschen die Ideen gefehlt. In der zweiten Halbzeit ist Werder müde geworden, wir haben besser gespielt und die Chancen genutzt."

Hasan Salihamidžić (Sportdirektor Bayern München) zur Bedeutung von Doppeltorschütze Robert Lewandowski: "Sicher ist er der beste Stürmer der Bundesliga und einer der besten der Welt. Für uns ist Lewa einfach der Knaller."

Robert Lewandowski (Bayern München): "Werder hat sehr defensiv gespielt, das ist dann nicht so leicht. Es gab nicht viel Raum für uns. Wir mussten geduldig bleiben und auf unsere Chance warten."

Alexander Nouri (Werder Bremen): "Wir waren die längste Phase des Spiels gut in den Abläufen drin, hätten aber die Umschaltsituationen besser ausspielen müssen."

Miloš Veljković (Werder Bremen): "Die wenigen Chancen, die wir hatten, müssen wir nutzen. Am liebsten würde ich nächste Woche weiterspielen!"

Max Kruse (Werder Bremen): "Wir hatten auch die eine oder andere Aktion. Gerade in der ersten Halbzeit hätten wir das eine oder andere Tor machen können, wenn wir ein wenig zielstrebiger gewesen wären. Wir haben in drei Minuten in zwei Situationen geschlafen, und dann ist die individuelle Klasse einfach zu hoch."

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0:1

Niko Kovač (Trainer Eintracht Frankfurt): "Meine Mannschaft hat sich gerade in der ersten Hälfte sehr viele Chancen erarbeitet. Wir haben die Chancen leider nicht gemacht. Das zeigt, dass wir uns noch verbessern können und werden."

Kevin-Prince Boateng (Eintracht Frankfurt): "Wir waren wieder die bessere Mannschaft und machen zum zweiten Mal die Tore nicht."

Andries Jonker (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir haben um jeden Meter gekämpft - bis zur 94. Minute. Es war ein sehr umkämpfter Sieg. Fußballerisch ist noch Luft nach oben."

Daniel Didavi (VfL Wolfsburg): "Heute war es ein wichtiges Spiel. Kämpferisch war es eine gute Leistung, aber spielerisch ist noch viel mehr drin. Das müssen wir einfach hinkriegen. Wir dürfen nicht aufhören, Fußball zu spielen. Jeder bekommt Angst und keiner will den Ball. Es gibt noch viel Arbeit."

Bayer Leverkusen - 1899 Hoffenheim 2:2

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir hatten ein klares Chancenplus. Es ist ärgerlich, dass der Ausgleich noch gefallen ist. Klar ist, dass wir unsere Chancen besser nutzen müssen. Vor dem 2:2-Ausgleich gab es eine klare Berührung an Benjamin Henrichs, die hätte abgepfiffen werden müssen."

Dominik Kohr (Bayer Leverkusen) zur vergebenen Großchance: "Den muss man einfach reinmachen. Im Training wird das geübt. Vielleicht vom Papa nochmal ein paar Videos gucken und dann beim nächsten Mal wieder ein Tor machen."

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "Wir hatten in der ersten Halbzeit sehr brenzlige Situation zu überstehen. Die Führung für Leverkusen war mehr als verdient. Der Punkt ist insgesamt glücklich, wir nehmen ihn aber gerne mit. Das 2:2 musste nicht abgepfiffen werden, weil Henrichs noch weiterlaufen hätte können." (...) "Es sind schon eine anstrengende Wochen für uns. Wir sind froh, dass wir ein bisschen durchschnaufen können. Ein paar Spieler haben jetzt Nationalmannschaft, auch das macht sicher die Birne frei. Ich bin sehr froh, dass wir den Punkt haben. Der nächste Gegner ist Bayern München."

Kevin Voigt (1899 Hoffenheim): "Man hat es ein bisschen in den Beinen gemerkt, aber das ist kein Alibi für die erste Halbzeit."

FC Augsburg - Bor. Mönchengladbach 2:2

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Es war ein rassiges Bundesligaspiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Wir waren in der ersten Halbzeit nicht mit vollster Überzeugung unterwegs. In der zweiten Halbzeit haben wir super gepresst. 24 Torschüsse sprechen Bände. Ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge. Aber auf dieser Leistung können wir aufbauen."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben es in der ersten Halbzeit verpasst, die Zeichen auf Sieg zu setzen. In der zweiten Halbzeit muss ich Augsburg ein Kompliment machen. Wir haben die zweiten Bälle nicht mehr bekommen, zu viel zugelassen. Irgendwann rutscht dann doch mal einer durch. Dass man kurz vor Schluss den Ausgleich bekommt, ist ärgerlich, aber es war hochverdient. Das ist ein Lernprozess, den ich der Mannschaft eingestehe."

VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 1:0

Hannes Wolf (Trainer VfB Stuttgart): "Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, bei den Bedingungen, die Temperaturen waren ein Brett für alle. Wir haben viel nach vorne entwickelt, auch wenn wir viele Aktionen nicht zu Ende bekommen haben. Ich bin mit vielen Aktionen zufrieden. Bin sehr stolz und dankbar, dass die Mannschaft alles mit so viel Überzeugung umgesetzt hat."

Holger Badstuber (VfB Stuttgart): "Im Endeffekt ist es wichtig, dass wir hier vor heimischer Kulisse gewonnen und drei Punkte geholt haben. Nur das zählt. Vor uns steht noch eine Menge Arbeit, aber heute sind wir zufrieden."

Sandro Schwarz (Trainer 1. FSV Mainz 05): "Es war von Beginn an ein sehr, sehr intensives Spiel von beiden Mannschaften, beide haben Umschaltqualität mit schnellen Spielern. Wir hätten es in der ersten Halbzeit besser ausspielen müssen, aber da hat die Ruhe gefehlt. In der zweiten Halbzeit fand ich, dass wir gut im Spiel waren, kriegen dann aus einem Standard das Gegentor, waren dann beeindruckt von diesem Rückstand, hatten nicht sofort selbst eine Druckphase. Stuttgart hatte die Chance, den Sack zuzumachen. Hinten raus hätten wir glücklich einen Punkt mitnehmen können."

1. FC Köln - Hamburger SV 1:3

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben nach den zweiten Bällen nicht konsequent genug verteidigt. Wir haben uns bemüht und wollten auch Akzente setzen. Aber Hamburg hat seine Standardsituationen ausgenutzt. Mit der Europa League haben die ersten beiden Niederlagen nichts zu tun. Wir müssen nun in den nächsten Spielen die Punkte holen."

Markus Gisdol (Trainer Hamburger SV): "Köln war in der ersten Hälfte tonangebend, wir waren aber wach. Die beiden Tore haben uns in die Karten gespielt. Es ist richtig schön, dass wir mit sechs Punkten in die Länderspielpause gehen können, das hätten wir vorher so nicht gedacht. Die Freude ist gerade sehr groß. Es sind jetzt erstmal zwei Tage frei. Danach können wir uns wieder richtig konzentrieren."

André Hahn (Hamburger SV): "Wir haben einen tollen Charakter gezeigt, zu Zehnt und dann auch noch ein Tor gemacht! So wollen es alle sehen! Wir müssen hart für unsere Punkte arbeiten, aber es ist doch für uns und unsere Fans schön so in die Länderspielpause zu gehen!"

Dennis Diekmeier (Hamburger SV): "Wir sind überglücklich, dass wir heute gewonnen haben. Das war ein toller Sieg fürs Team!"