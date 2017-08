Bosz bestätigt BVB-Interesse an Ajax' Dolberg

Kasper Dolberg ist in den Fokus des BVB geraten

Borussia Dortmund hat auf der Suche nach einem Nachfolger für Ousmane Dembélé den dänischen Nationalspieler Kasper Dolberg im Visier.

BVB-Trainer Peter Bosz bestätigte am Samstag das Interesse des Bundesligisten an dem 19 Jahre alten Profi von Ajax Amsterdam. "Wir müssen erst noch mal abwarten, ob das tatsächlich alles klappt. Ich glaube aber schon, aber es ist noch nicht zu 100 Prozent sicher", sagte der BVB-Coach unmittelbar vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen Hertha BSC gegenüber "Sky".

Der dänische Nationalspieler, den Bosz in der vergangenen Saison noch beim niederländischen Rekordmeister trainierte, könnte Nachfolger des zum FC Barcelona gewechselten Dembélé werden.

Dolberg wird nicht billig

Dolberg kommt bevorzugt als Mittelstürmer zum Einsatz, kann aber im von BVB-Coach bevorzugten 4-3-3 auch auf den offensiven Außenbahnen spielen. In der vergangenen Spielzeit erzielte er in 48 Pflichtspielen für Ajax starke 33 Treffer.

Für Dolberg müssten die Schwarzgelben allerdings einen dicken Batzen der Dembélé-Ablösesumme nach Amsterdam weiterreichen. Zuletzt lehnten die Niederländer Medienberichten zufolge ein 50 Millionen Euro schweres Angebot von AS Monaco für ihr Sturm-Juwel ab.

Dass Ajax Dolberg auch über das Transferende am 31. August hinaus halten kann, gilt als unwahrscheinlich. Der Europa-League-Finalist der Vorsaison ist in dieser Spielzeit im internationalen Wettbewerb nicht vertreten. In den EL-Playoffs scheiterten die Amsterdamer an Rosenborg Trondheim.