Juventus und Inter feiern Siege

Paulo Dybala war der Mann des Tages

Juventus hat in der Serie A auch sein zweites Saisonspiel gewonnen. Italiens Meister verwandelte am Samstag beim 4:2-Erfolg bei Genoa CFC einen frühen 0:2-Rückstand noch in einen Sieg. Inter gewann bei Roma.

Genoa lag nach nur sieben Minuten durch ein Eigentor von Miralem Pjanić und einen Treffer von Andrey Galabinov 2:0 in Front, ehe Paulo Dybala drei Mal zuschlug (14., 45./Elfmeter, 90.) und Jan Cuadrado auch ein Treffer (62.) gelang.

"Ich freue mich über meinen ersten Hattrick, für die Fans und für das Vereinswappen, das wir auf der Brust haben", jubelte Dybala. Insgesamt hat Dybala in 128 Spielen in der Serie A nun schon 50 Mal zugeschlagen.

Spalletti triumphiert gegen Ex-Klub

Im Abendspiel bezwang Inter auswärts Roma mit 3:1. Nachdem Edin Džeko die Römer in Führung gebracht hatte (15.), konterten Mauro Icardi (67., 77.) und Matías Vecino (87.).

Zuvor hatte Inter in der Serie A gegen Roma seit drei Spielen nicht mehr gewinnen können. Icardi erzielte auch schon beim 3:0-Auftaktsieg der Nerazzurri gegen AFC Fiorentina einen Doppelpack.

Ein besonderer Sieg war es für Inters neuen Trainer Luciano Spalletti, der zuvor schon zwei Mal für Roma tätig war und die Hauptstädter in der vergangenen Saison in die Champions League führte, wo sie heuer in einer Hammergruppe mit Chelsea, Atlético und Qarabağ FK spielen.

