Höwedes-Abgang? Schalke fordert 15 Mio.

Benedikt Höwedes wird den FC Schalke wohl verlassen

Der Wechsel von Weltmeister Benedikt Höwedes vom FC Schalke 04 zum italienischen Serienmeister Juventus Turin scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Wie die "Bild am Sonntag" berichtete, fordert der Bundesligist eine Ablöse von rund 15 Millionen Euro für seinen ehemaligen Kapitän. Kommt Turin dieser Forderung nach, könnte zu Wochenbeginn alles ganz schnell gehen.

Nachdem Schalkes Neu-Trainer Domenico Tedesco dem 29-Jährigen die Spielführerbinde abnahm und die ersten Pflichtspiele der Saison ohne den Defensivallrounder bestritt, wurden die Wechselabsichten Höwedes' zuletzt immer deutlicher.

Am Freitag hatte S04-Manager Christian Heidel bestätigt, dass es erste Gespräche mit der Alten Dame aus Italien gab. Bisher ist der FC Schalke der einzige Klub in der Profi-Laufbahn des Nationalspielers. Seit 2007 spielt er für die Königsblauen in der Bundesliga, absolvierte über 350 Pflichtspiele für Schalke.

Nach den viel beachteten Vereinswechseln von Mesut Özil (2008), Manuel Neuer (2011), Julian Draxler (2015) oder Leroy Sané (2016) wäre Benedikt Höwedes der nächste Abgang eines Schalker Eigengewächses.