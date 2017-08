Herrmann enttäuscht: "Fühlt sich wie Niederlage an"

Patrick Herrmann hätte gern beim FCA gewonnen

Borussia Mönchengladbach konnte auch im siebten Anlauf beim FC Augsburg nicht gewinnen. Das hatte sich die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking selbst zuzuschreiben.

Nach der Fortsetzung des Augsburg-Fluchs war Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking nur kurz "ein bisschen verstimmt". Vielmehr sprach er nach dem 2:2 (2:1) beim FCA milde von einem "Lernprozess, den ich der Mannschaft auch zugestehe".

Dass es auch im siebten Versuch erneut nicht zum ersten Sieg in Augsburg reichte, hatte sich die Borussia tatsächlich selbst zuzuschreiben. Nach der 2:1-Führung zur Pause nach Toren von Denis Zakaria (7.) und Oscar Wendt (30.) stellten die Gäste nach dem Wechsel alle Bemühungen ein.

Der furiose Start der Augsburger mit vier Großchancen habe sein Team "beeindruckt", sagte Manager Max Eberl. Danach habe man "den Mut verloren und aufgehört, Fußball zu spielen". Man habe "zu viel zugelassen, da rutscht dann eben mal einer durch", fügte Hecking an.

FCA mit "unglaublicher Mentalität"

Und Patrick Herrmann monierte, "dass wir die Bälle nicht mehr behaupten konnten. Wir waren nicht mehr präsent, haben schlecht rausgespielt. Die Konter sind so verpufft." Dennoch, so der Gladbacher Mittelfeldspieler nach seinem 200. Bundesligaspiel, "fühlt sich das wie eine Niederlage an", nachdem Sergio Córdova kurz vor Schluss den Ausgleich erzielt hatte (89.). "Wir haben uns das aber verdient", meinte Eberl nach einem Spiel "mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten".

Zwar hatte Alfreð Finnbogason nach 35 Sekunden den schnellsten Treffer der bisherigen Augsburger Bundesliga-Historie erzielt. Danach sei sein Team aber nicht mehr "mit vollster Überzeugung unterwegs gewesen", sagte FCA-Coach Manuel Baum. So hatte Augsburg sogar noch Glück, dass Thorgan Hazard kurz vor der Pause nur den Innenpfosten traf.

Erst nach dem Wechsel zeigte der FCA eine "unglaubliche Mentalität", wie selbst Eberl einräumte. So verhinderten die bayerischen Schwaben nach der Auftaktniederlage in Hamburg und dem blamablen DFB-Pokal-Aus einen totalen Fehlstart.

Córdovas perfekte Premiere

Baum wusste dennoch nicht so recht, wie er das Remis einordnen sollte. Er habe ein "lachendes, aber auch ein weinendes Auge. Wenn man so spät den Ausgleich erzielt, muss man froh sein, dass man noch einen Punkt mitnimmt". Andererseits sei der FCA in der zweiten Halbzeit in allen Belangen überlegen gewesen, habe 24 Torschüsse abgegeben. Deswegen, so Baum, "ärgert mich das schon, dass wir nur 2:2 gespielt haben".

Gefeierter Mann beim FCA war der erst in der 76. Minute eingewechselte Córdova, der gleich bei seiner Bundesliga-Premiere traf. "Er ist ein ganz zielstrebiger, lernwilliger Junge", lobte Baum den 20 Jahre alten Junioren-Nationalspieler aus Venezuela. Er sei "aggressiv und schnell. Das Gesamtpaket ist hervorragend."

Das konnte Hecking über seine Gladbacher nicht behaupten.