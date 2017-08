Medien: Klopp will Sanches nach Liverpool lotsen

Renato Sanches konnte sich bei Bayern München nicht durchsetzen

Beim 2:0-Sieg des FC Bayern München gegen Werder Bremen stand Renato Sanches nicht im Kader. Der 20-Jährige bat Trainer Carlo Ancelotti um Freigabe, um seinen angestrebten Wechsel voranzutreiben. Gut möglich, dass es Sanches jetzt in die Premier League zieht.

Wie die spanische "Sport" berichtet, soll nämlich Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ein Auge auf den Portugiesen geworfen haben. Der Coach ist offenbar vom Talent des Europameisters überzeugt und glaubt, dass er aus dem Rohdiamanten einen echten Leistungsträger formen kann.

Sanches passt gut ins Profil von Klopp, der dafür bekannt ist, das ganze Potenzial aus jungen Spielern herauszukitzeln. Laut dem Bericht ist Liverpool davon überzeugt, dass die Premier League ein geeignetes Sprungbrett für den 20-Jährigen ist.

Parallelen zu Coutinho

Wie schon bei Philippe Coutinho will Klopp auch Sanches aus einem Tal holen. Sanches wechselte mit hohen Erwartungen im vergangenen Jahr für 35 Millionen Euro von Benfica nach München. Durchsetzten konnte sich der Europameister bei den Bayern nicht.

Unter Klopp wuchs auch Coutinho zu einem Weltklasse-Spieler ran. Kein Wunder, dass der Brasilianer vom FC Barcelona umworben wird.

Zuletzt war über ein Ausleihgeschäft, aber auch über einen möglichen Verkauf von Sanches an den AC Mailand berichtet worden. Ancelotti hatte dazu am Freitag gesagt: "Wenn er bleibt, bin ich zufrieden. Aber wenn er entscheidet, dass er gehen will, ist das auch okay."