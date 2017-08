Kurányi: Höwedes-Ausbootung war richtig

Kevin Kurányi plant ein Abschiedsspiel auf Schalke

Unter dem neuen Schalke-Trainer Domenico Tedesco wurde Benedikt Höwedes erst als Kapitän abgesägt und dann auch auf dem Platz nicht berücksichtigt. Ex-Schalker Kevin Kurányi kann die Entscheidung des Coaches nachvollziehen.

"Ich halte große Stücke auf Benedikt und es tut mir leid für ihn. Aber Tedesco hat nun mal seine Philosophie, die zieht er durch. Und deshalb war es die richtige Entscheidung", sagte der ehemalige Nationalspieler im Interview mit der "Bild am Sonntag".

Dem neuen S04-Trainer traut Kurányi einiges zu. "Mit ihm kommt Schalke wieder in die Erfolgsspur", ist sich der 35-Jährige sicher: "Es ist halt kein einfaches Pflaster, da muss man schon ein ganz großer Trainer sein. Und damit meine ich keinen großen Namen - sondern großes Talent. Und das hat Tedesco."

Dass Kurányi, der aktuell in einem Café arbeitet, eines Tages selbst auf der Trainerbank sitzt, scheint recht unwahrscheinlich. "Aktuell tendiere ich dazu, in die Beraterschiene einzusteigen", erklärte der ehemalige Stürmer. Als Trainer stehe man dauernd in der Öffentlichkeit und in der Schusslinie. "Als Berater kannst du im Hintergrund in Ruhe die Fäden ziehen. Ich glaube, ich habe auch ein gutes Auge für Talente", so Kurányi.

"Dembélé ist vielleicht das beste Nachwuchstalent weltweit"

Eines der größten Talente ist in den Augen des Vizeeuropameisters ist Ousmane Dembélé. "Ich sehe wenige Spieler, die bessere Anlagen haben als er. Dembélé ist vielleicht das beste Nachwuchstalent weltweit ", schwärmte der Familienvater. Die 105 Millionen Euro plus Bonuszahlungen, die der FC Barcelona für den Franzosen an den BVB überweist, hält Kurányi in Anbetracht der aktuellen Lage auf dem Transfermarkt für gerechtfertigt: "Wenn ich sehe, dass normale Durchschnittskicker schon mit Unsummen zwischen 20 und 40 Millionen gehandelt werden, ist er es im Verhältnis wohl wert."

Dass Dembélé seinen Wechsel mit einem Trainingsstreik erzwungen hat, führt der 52-fache Nationalspieler auch auf das Umfeld des 20-Jährigen zurück. "Dembélé war offenbar schlecht beraten und wurde wahrscheinlich manipuliert", vermutete Kurányi.

Abschiedsspiel mit Löw und Götze

Außerdem äußerte sich Kurányi in dem Interview zum Videobeweis. "Er wird die Stimmung killen. Ich war beim Confed Cup, keiner wusste, ob er jubeln darf oder nicht. Das war brutal und ich war absolut enttäuscht", erklärte der 35-Jährige und ergänzte: "Und dass die Technik am ersten Spieltag in der Bundesliga nicht funktioniert hat, ist eine Katastrophe. So was muss man doch mal vorher bis ins Detail ausprobieren!"

Knapp ein halbes Jahr nach dem Ende seiner aktiven Karriere plant Kurányi noch ein großes Abschiedsspiel. Am 02. April 2018 soll mit ehemaligen Weggefährten wie Manuel Neuer, Julian Draxler, Mario Götze und Michael Ballack ein großes Fest auf Schalke stattfinden.

Als Coach könnte sich Kurányi Bundestrainer Joachim Löw vorstellen. Unter ihm war Kurányi 2008 in Dortmund aus dem Stadion geflohen und machte im Anschluss kein Länderspiel mehr. Laut eigener Aussage seien die Differenzen aber lange beiseitegelegt. "Diesmal haue ich nicht ab", scherzte Kurányi.