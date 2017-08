HSV-Boss mit besonderem Rat an die Bayern

HSV-Boss Heribert Bruchhagen hat sich zu aktuellen Themen geäußert

HSV-Vorstandsvorsitzender Heribert Bruchhagen hat gegenüber "Sky" zu aktuellen Themen Stellung genommen. Als es um die Gehaltsobergrenze ging, hatte der 68-Jährige einen Tipp für den deutschen Rekordmeister parat.

"Ich kann dem FC Bayern nur raten, diesen Schwindel nicht mitzumachen, drei oder vier Jahre zur Seite zu treten und das Viertelfinale der Champions League als Ziel anzunehmen", erklärte Bruchhagen in "Wontorra - der Fußball-Talk".

Immer wieder hätten die Klubs versucht, eine Grenze zu schaffen, doch vergeblich: "Es sind immer Umgehungstatbestände geschaffen worden. Der Markt ist einfach nicht zu regulieren. Die Auswüchse, die wir jetzt erleben, die müssen wir hinnehmen."

Man könne nur die Hoffnung haben, dass sich das irgendwann wieder einpendelt, so der HSV-Boss, der selbst im Chaos-Fall gelassen bleiben will: "Meinetwegen soll auch die Blase platzen."

"Möchten noch ein oder zwei Spieler abgeben"

Den Saisonstart des HSV bewertete der 68-Jährige trotz des Ausscheidens im DFB-Pokal positiv. "Unverhofft kommt oft, das ist leider selten im Fußball. Nach der Pokalniederlage in Osnabrück sind wir mit großen Fragezeichen in die Saison gestartet. Wir haben dann mit etwas Fortune gegen Augsburg und auch in Köln gewonnen." Er hoffe, dass sich die Eigendynamik des kurzfristigen Erfolgs auch in den nächsten Wochen fortsetzt."

Ob Coach Markus Gisdol noch frische Kräfte für sein Team bekommt, ist durchaus möglich. "Unser Kader ist sehr groß, ich will nichts ausschließen. Es sind noch vier Tage zu arbeiten. Möglicherweise kommt es noch zu dem einen oder anderen Transfer", verriet Bruchhagen, fügte jedoch hinzu: "Vorwiegend möchten wir auch noch ein oder zwei Spieler abgeben. Wir sind in Gesprächen."

Zu einem DFL-Schreiben wegen einer möglichen Einflussnahme von Investor Klaus-Michael Kühne sagte der HSV-Boss nüchtern: "Das DFL-Schreiben ist erst am Freitag gekommen. Wir werden uns am Dienstag in der Vorstandsitzung damit beschäftigen und dann völlig unaufgeregt darauf antworten. Der Einfluss von Klaus-Michael Kühne ist im operativen Geschäft gleich null, das hat er auch immer wieder selber betont. Hier ist keine Gefahr in Verzug. Auch in der Zukunft werden der Vorstand und die sportliche Leitung das operative Geschäft bestimmen."