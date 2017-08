Medien: Yarmolenko beim BVB zum Medizin-Check

Andriy Yarmolenko spielt seit 2008 für Dynamo Kiew

Nach dem Abgang von Ousmane Dembélé zum FC Barcelona ist Borussia Dortmund auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger offenbar in der Ukraine fündig geworden.

Laut übereinstimmenden ukrainischen Medienberichten haben die BVB-Verantwortlichen Andriy Yarmolenko von Dinamo Kiev in den Fokus genommen. Auch der "kicker" bestätigt das rege Interesse am 27 Jahre alten Flügelstürmer.

Wie der renommierte ukrainische Sport-Journalist Artem Frankov berichtet, befindet sich Yarmolenko bereits zum Medizincheck in Dortmund. Für seinen Transfer sollen vergleichsweise moderate 25 Millionen Euro fällig werden.

Den "kicker"-Informationen zufolge sei die Klub-Führung des BVB von dem Vorhaben abgewichen, den 20-jährigen Dembélé erneut durch einen Youngster zu ersetzen. Stattdessen steht nun ein international erfahrener Mann auf dem Sprung zum Pokalsieger.

Der 70-fache Nationalspieler Yarmolenko ist der große Star in seiner Heimat. In der aktuellen Saison steuerte der Kapitän in fünf Ligaspielen schon drei Treffer bei.

Allein in der abgelaufenen Meisterschaftsrunde erzielte der Linksfuß starke zehn Tore in zehn Spielen. Dabei ist Yarmolenko ein wahres Dinamo-Urgestein: 2008 debütierte der Angreifer für den Hauptstadtklub. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2020.

Yarmolenko eher wuchtig als filigran

Anders als Dembélé ist der immerhin 1,87 Meter große Yarmolenko kein ausgemachter Edeltechniker, sondern kommt vor allem über seine wuchtige Spielweise und starke Physis.

Einen Wechsel in die Bundesliga kann sich der 27-Jährige durchaus vorstellen. Yarmolenkos Traum sei es, eines Tages in Deutschland oder in der Premier League zu spielen, hatte Dinamo-Präsident Igor Surkis im vergangenen Sommer erklärt.

BVB war bereits zweimal interessiert

Yarmolenko wurde in der Vergangenheit bereits mit Liverpool, Barcelona, Arsenal, Tottenham und zuletzt auch mit Bayern München als Ersatz für Douglas Costa in Verbindung gebracht.

Der BVB befand sich laut "kicker" im Sommer 2015 und Anfang 2016 bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Verpflichtung, die dann jedoch nicht finalisiert wurde.