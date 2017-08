Ukraine-Star als Dembélé-Nachfolger zum BVB?

Andriy Yarmolenko spielt seit 2008 für Dynamo Kiew

Nach dem Abgang von Ousmane Dembélé zum FC Barcelona ist Borussia Dortmund auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger offenbar in der Ukraine fündig geworden.

Wie das Portal "Football Transfer" berichtet, haben die BVB-Verantwortlichen Andriy Yarmolenko von Dynamo Kiew in den Fokus genommen.

Der 70-fache Nationalspieler ist der große Star in seiner Heimat. In der aktuellen Saison steuerte der Kapitän in fünf Ligaspielen schon drei Treffer bei. Allein in der abgelaufenen Meisterschafts-Runde erzielte der Linksfuß starke zehn Tore in zehn Spielen. Dabei ist Yarmolenko ein wahres Dynamo-Urgestein: 2008 debütierte der Angreifer für den Hauptstadtklub. Sein Vertrag läuft noch bis 2020.

Einen Wechsel in die Bundesliga kann sich der 27-Jährige durchaus vorstellen. Ähnliches hatte Dynamo-Präsident Igor Surkis im vergangenen Sommer angedeutet. Yarmolenkos Traum sei es, eines Tages in Deutschland oder in der Premier League zu spielen.

Yarmolenko ist kein Unbekannter

Günstig wäre die Verpflichtung des Rechtsaußen allerdings nicht. Dynamo fordert wohl eine Ablösesumme von 30 bis 50 Millionen Euro. Durch die Einnahmen des Dembélé-Transfers wäre das aber wohl kein Problem für die Dortmunder.

Yarmolenko wurde bereits mit mit dem BVB, Liverpool, Barcelona, Arsenal, Tottenham und mit Bayern München als Costa-Ersatz in Verbindung gebracht.