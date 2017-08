Dembélé fährt zum Medizincheck vor

Ousmane Dembélé absolviert den Medizincheck in Barcelona

Es ist die letzte Hürde, bevor am Montagvormittag der Fünfjahresvertrag unterzeichnet werden soll: Ousmane Dembélé ist am Montagmorgen im Hospital de Barcelona vorgefahren, um den obligatorischen Medizincheck für den FC Barcelona zu absolvieren.

Nachdem die sportmedizinische Untersuchung absolviert ist, wird es für den 20-Jährigen zurück auf das Vereinsgelände des spanischen Pokalsiegers gehen. Dort soll dann um 12:30 Uhr das neue Arbeitspapier offiziell unterzeichnet werden. Damit ist der Wechsel von Borussia Dortmund, das für den Transfer eine fixe Ablöse von 105 Millionen Euro plus weitere mögliche Bonuszahlungen bis zu 33 Millionen Euro erhält, dann endgültig vollzogen.

Zuvor hatte sich der französische Nationalspieler bereits bei den Katalanen blicken lassen und ein erstes Interview beim klubeigenen TV-Sender gegeben. Darin stellte Dembélé nochmals klar, dass er immer davon geträumt habe, einmal für den FC Barcelona zu spielen: "Es macht mich sehr glücklich, dass dieser Traum nun in Erfüllung gegangen ist."

In der katalanischen Metropole hat indes bereits der "Dembélé-Hype" eingesetzt. Barça veröffentlichte zuletzt ein Video, indem die neue Nummer elf in vielen verschiedenen Sprachen von Einheimischen und Touristen willkommen geheißen wurde. Der ausgerufene "Dembélé-Day" soll am Mittag mit der Präsentation seinen Höhepunkt finden.