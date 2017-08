Bericht: Toljan wechselt in jedem Fall zum BVB

Soll bald für Borussia Dortmund spielen: Jeremy Toljan

Der Vertrag von Hoffenheims Jeremy Toljan läuft im nächsten Sommer aus. Schon jetzt sind etliche Klubs auf der Jagd nach dem Rechtsverteidiger. Doch laut Medienberichten hat sich der 23-Jährige bereits für einen Verein entschieden.

Wie der "kicker" vermeldete, wird der U21-Europameister in jedem Fall zu Borussia Dortmund wechseln. Am liebsten wäre den Schwarzgelben ein Transfer innerhalb der nächsten vier Tage, noch vor Ende der Wechselfrist.

Doch sollten sich die TSG und der BVB nicht über die Ablösemodalitäten einig werden, würde Toljan eben zur Saison 2018/2019 zum Nulltarif in den Signal Iduna Park wechseln, so das Fachmagazin.

Acht Millionen Euro rufen die Kraichgauer nach dem Bericht des "kicker" zur Zeit für den 1,82-Meter-Mann auf, die "Bild" hatte bislang über eine Summe von rund fünf Millionen Euro spekuliert.

"Gespräche in jede Richtung"

Julian Nagelsmann ließ sich zuletzt noch nicht in die Karten blicken. Der Defensivmann sei "normal im Training. Sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus, da gibt es immer Gespräche in jede Richtung", ließ der TSG-Coach durchblicken, dass ein Abschied Toljans nicht gänzlich ausgeschlossen ist: "Dass er einen auslaufenden Vertrag hat, weiß jeder. Und was das in der Fußballbranche bedeutet, weiß auch jeder."

Toljan wäre nach Maximilian Philipp und Mahmoud Dahoud der dritte U21-Europameister bei den Dortmundern. Der 23-Jährige wurde in diesem Sommer bereits mehrfach mit hochkarätigen Vereinen in Verbindung gebracht. Neben Benfica und Tottenham Hotspur galt auch Bayern München als mögliche Wechseloption.