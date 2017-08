Todt bestätigt: Lasogga bereits in England

Hat beim HSV wohl keine Zukunft mehr: Pierre-Michel Lasogga

Der Abgang von Pierre-Michel Lasogga noch in dieser Transferperiode nimmt immer konkretere Züge an. Derzeit befindet sich der Mittelstürmer des Hamburger SV in England, um einen möglichen Auslandswechsel auszuloten.

So bestätigte HSV-Sportdirektor Jens Todt das Interesse des englischen Zweitligisten Leeds United. Auch der 25-jährige Lasogga soll an einem Wechsel auf die Insel großes Interesse haben. "Wir haben Pierre zwei Tage frei gegeben, um sich in Leeds mal alles anzuschauen", wird Todt bei "Sky" zitiert.

Der Zweitligist, der sich derzeit nach fünf Spieltagen in der Championship auf dem dritten Tabellenplatz befindet, soll ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption anstreben. Bei Leeds United steht mit dem ehemaligen Werder-Torhüter Felix Wiedwald bereits ein weiterer Ex-Bundesligaspieler unter Vertrag.

Beim Hamburger SV hat der Offensivmann unter Cheftrainer Markus Gisdol keine Zukunft mehr. In der laufenden Saison fand Lasogga noch keine Berücksichtigung. Der einstige U-Nationalspieler steht seit 2013 bei den Rothosen unter Vertrag. Seinen größten persönlichen Erfolg in Hamburg landete er in der Abstiegsrelegation 2014, als er den HSV mit seinem Tor gegen Greuther Fürth vor dem Abstieg bewahrte.