ÖFB-Boss hofft auf Sieg in Wales

ÖFB-Präsident Leo Windtner hat sich vor dem Doppeltermin in der WM-Qualifikation der österreichischen Nationalmannschaft am Samstagabend (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) in Cardiff gegen Wales und am 5. September in Wien gegen Georgien betont optimistisch gezeigt. Das Team wisse, worum es gehe und werde dementsprechend auftreten, kündigte der Oberösterreicher an.

"Die Spieler werden mit der nötigen Entschlossenheit ins Spiel gehen. In Cardiff geht es um den entscheidenden Schritt", sagte Windtner. Allerdings könnten in der walisischen Hauptstadt auch alle seriösen Hoffnungen auf eine Teilnahme an der WM 2018 in Russland beendet werden - und zwar wohl schon dann, wenn David Alaba und Co. keinen Sieg einfahren. Vier Spiele vor Schluss beträgt der Rückstand der viertplatzierten Österreicher auf das Spitzenduo Serbien und Irland vier Punkte, Wales ist punktegleich mit der ÖFB-Auswahl Dritter.

Windtner weiß um die heikle Ausgangsposition vor der Partie im rund 33.000 Zuschauer fassenden Cardiff City Stadium, das bereits ausverkauft ist. "Uns hilft substanziell nur ein Sieg weiter. Wenn wir nicht gewinnen, ist die Chance auf die Qualifikation sehr stark gesunken." Zuversicht schöpft der bald 67-Jährige aus den jüngsten Länderspielen. "Wir hatten 2016 ein Seuchenjahr, doch 2017 haben wir noch nicht verloren. Jetzt geht es darum, auf diesem Verlauf aufzusetzen."

Sollte das nicht gelingen, könnte die Personalie Marcel Koller in den Blickpunkt rücken. Der Vertrag des seit knapp sechs Jahren amtierenden Schweizers endet im November und würde sich nur im Falle einer erfolgreichen WM-Qualifikation automatisch bis zum kommenden Sommer verlängern. "Aber das Thema Teamchef-Vertrag ist außen vor. Jetzt gibt es nur eines - volle Konzentration auf Cardiff", betonte Windtner.

