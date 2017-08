Lucas Alario: Bayer kurz vor Rekordtransfer?

Lucas Alario könnte neuer Leverkusener Rekordtransfer werden

Die Verhandlungen über einen Wechsel des Argentiniers Lucas Alario zum Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen ziehen sich nun schon mehrere Tage. Bis zur Schließung des Transferfensters am Donnerstag soll es aber noch zu einer Einigung kommen.

Sicher ist: Die Werkself will den 24-Jährigen verpflichten und damit in die Bundesliga locken. Allerdings sind die Rheinländer mit Alarios Klub River Plate noch zu keiner Übereinkunft gekommen, was die Ablösesumme anbelangt. Ein Angebot über 16 Millionen Euro hatten die Klubbosse von River Plate schnell ausgeschlagen: "Wer Alario kaufen will, muss 25 Millionen zahlen", zitieren argentinische Medien Präsident Rodolfo d'Onofrio.

Ist Leverkusen bereit, diese Summe in die Hand zu nehmen, würde der Einkauf des Stürmers einen neuen Transferrekord bedeuten. Bislang ist Nationalspieler Kevin Volland mit einer Ablösesumme von 20 Millionen Euro der teuerte Einkauf der Klubgeschichte.

Bayer 04 erhofft sich von Lucas Alario einen Qualitätssprung in der Offensive, nachdem Leverkusens Sturmreihe das Toreschießen in der bisherigen Spielzeit nach dem Abgang von Javier Hernández noch schwerfällt.

Bisher war die Werkself auf dem Transfermarkt in diesem Sommer ziemlich zurückhaltend. Den einzigen Einkäufen Sven Bender und Dominik Kohr stehen mit Hakan Çalhanoğlu, Javier Hernández, Ömer Toprak und Kyriakos Papadopoulos einige prominente Verkäufe gegenüber. Aktuell soll das Transferplus der Leverkusener in diesem Sommer noch weit über 40 Millionen Euro betragen. Geld für einen Alario-Einkauf wäre also auf jeden Fall vorhanden.

Der begehrte Stürmer traf in der abgelaufenen Saison übrigens zwölf Mal in 27 Spielen in der argentinischen Primera División. Vertraglich ist er noch bis 2020 an den Klub aus Buenos Aires.