Schwere Ausschreitungen in Stockholm

Beim Derby in Stockholm zwischen AIK Solna und Djurgårdens IF herrscht stets höchste Alarmstufe

Schwere Ausschreitungen haben am Sonntag in Stockholm das 1:1-Remis zwischen AIK Solna und Djurgårdens IF überschattet. Dabei gingen die beiden Fangruppen im Stadion aufeinander los.

Die Friends Arena machte beim Schlager der beiden Traditionsvereine aus der schwedischen Hauptstadt dem Namen überhaupt keine Ehre. Wenn AIK Solna und Djurgården aufeinander treffen, dann gibt es keine Freundschaften und es ist Schluss mit lustig. So auch diesmal.

Ein verwandelter Elfmeter von Chinedu Obasi in der 39. Minuten ließ die Hausherren vom Derbysieg träumen, doch der Ausgleich von Aliou Badji in der 84. Minute rettete den Gästen noch einen Punkt. Darüber wird aber weit weniger berichtet, als über die Randale nach der Halbzeit, wegen der die Partie sogar zehn Minuten unterbrochen werden musste.

Faustkämpfe, fliegende Bengalen, ein versuchter Sturm auf den Gäste-Sektor, Polizei am Spielfeld: Weit dramatischere Szenen als beim Wiener Derby. Das Spiel wurde dennoch zu Ende gespielt.

Nach 21 von 30 Runden liegt Rekordmeister Malmö FF mit 47 Punkten auf Kurs Richtung erfolgreicher Titelverteidigung, dahinter folgen Djurgårdens IF mit 37 Zählern und AIK Solna mit 36 Punkten auf den Plätzen zwei und drei.

