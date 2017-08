Rasen-Posse: Heizung Schuld an Kölns Acker?

Der Effzeh hat zur Zeit mit einigen Problemen zu kämpfen

Von Karnevalsstimmung ist beim 1. FC Köln zur Zeit wenig zu spüren. Nach der bitteren Niederlage im Derby bei Borussia Mönchengladbach (0:1) und der Heimpleite gegen den Hamburger SV (1:3) herrscht miese Stimmung beim Europapokal-Teilnehmer. Doch nicht nur die sportliche Misere macht Sorgen.

Denn schon während die Partie gegen den HSV lief, wurde das ganze Ausmaß auf dem Feld deutlich, genauer unter den Füßen der Profis: Denn im Grün des Rheinenergiestadions in in Köln taten sich große Löcher auf, die Grasnarbe war stellenweise verrutscht, einzelne Rasenschichten lagen lose verteilt auf dem Boden.

"Es gab riesige Löcher. Das kannte ich nicht aus der letzten Saison", bestätigte Effzeh-Keeper nach der Partie. "Der Rasen ist in keinem guten Zustand und nicht richtig verwurzelt", erklärte Jörg Schmadtke gegenüber "Bild" und ließ damit Raum für Spekulationen.

Heizung im Dauereinsatz?

Wie die Zeitung mit den vier großen Buchstaben nämlich erfahren haben will, liegt das schlechte Anwachsen des Grüns darin begründet, dass die Rasenheizung in den letzten drei Monaten ununterbrochen gelaufen ist. Ein Mitarbeiter der Kölner Sportstätten GmbH soll schlichtweg vergessen haben, sie auszuschalten. Ein teurer Fehler.

Nun muss wohl schon zu Saisonbeginn eine ganz neue Spielfläche her. Und das schmerzt. Nicht nur weil der Klub in den vergangenen Wochen wohl schätzungsweise 50.000 Euro an Heizkosten aus dem Fenster geworfen hat, sondern weil weitere 100.000 Euro für einen neuen Rasen investiert werden müssen.